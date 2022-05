QTP perde mais uma e se complica na Super Copa de Fut 7

A equipe osoriense do Quase Tudo Parente (QTP) Arena voltou à quadra do Map Sport, em Porto Alegre, na tarde do último domingo (24), para a 5ª rodada da Super Liga 2022 de Futebol 7. No duelo contra o Millonarios, o QTP acabou sendo derrotado pelo placar de 3 a 0.

Essa foi a terceira derrota seguida do time na competição, sendo o quarto jogo seguido que não consegue vencer. Com isso, o QTP caiu para sexto no grupo A, com quatro pontos. O time de Osório tem a mesma pontuação do Garra, mas leva vantagem no saldo de gols (-2 contra -5). Já o Millonarios foi a seis pontos e assumiu a 4ª posição.

O líder da chave é o Porto, com 13 pontos. A equipe derrotou o até então líder Original, por 5 a 2, tirando a invencibilidade da equipe adversária. O Original acabou caindo para segundo com 12. Lembrando que apenas os dois melhores de cada chave avançam direto para as quartas de final. Já do terceiro ao sexto disputam um play-off para definir os outros quatro times que vão disputar as quartas.

O QTP volta a campo só no próximo dia 08/05, a partir das 16h, quando enfrenta o Sarrax pela sexta e penúltima rodada da competição. O Sarrax é o lanterna da chave, com três pontos somados em cinco jogos.

A seguir veja os resultados da 5ª rodada, a classificação do grupo do QTP e os jogos da próxima rodada:

5ª RODADA (24/04) – Original 2 x 5 Porto; Millonarios 3 x 0 QTP; Independente 2 x 2 Renascer; Garra 1 x 2 Sarrax.

CLASSIFICAÇÃO GRUPO A: 1º – Porto (13); 2º – Original (12); 3º – Independente (10); 4º – Millonarios (6); 5º – Renascer (5); 6º – QTP (4 e -2); 7º – Garra (4 e -5); 8º – Sarrax (3).

6ª RODADA (08/05) – Independiente x Original; Garra x Porto; Millonarios x Renascer; e QTP x Sarrax.

