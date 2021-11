Uma Operação conjunta entre a Brigada Militar (BM) e a Polícia Civil (PC) na quarta-feira (24), terminou com a prisão de uma quadrilha e apreensão de diversas armas em Imbé. Os policiais receberam informações que os suspeitos estariam trafegando pela RS-786 (Interpraias) e se deslocaram até a região. Os agentes conseguiram localizar o veículo, porém foram atacados a tiros pelos criminosos, sendo obrigados a reagir. Depois do tiroteio, os policiais conseguiram cercar os indivíduos e efetuar as prisões.

Ao todo, quatro homens foram presos. Com o grupo foram apreendidos: quatro revólveres, duas pistolas, uma espingarda, um fuzil e uma submetralhadora, além de sete carregadores e 136 munições. No local utilizado como base da quadrilha, a Polícia conseguiu apreender 187 gramas de crack, uma balança de precisão, uma máquina de cartão de crédito, cinco celulares, uma touca ninja, fios de cobre e 876 reais em dinheiro. Também foram apreendidos quatro automóveis utilizados pelo grupo, incluindo duas caminhonetes (Ford/Ecosport e uma Amarok), além de um Celta e um Gol.

Os quatro presos foram levados a Delegacia de Polícia (DP), juntamente todo o material apreendido, para o registro de ocorrência. Segundo o Delegado Antônio Carlos Ractz, responsável pelas investigações, os presos são suspeitos de envolvimentos com homicídios ocorridos recentemente no Litoral. Os crimes teriam sido cometidos nas cidades de Capão da Canoa, Imbé, Terra de Areia, Tramandaí e Xangri-lá.

Os indivíduos vão permanecer presos e a disposição da Justiça. Eles vão responder pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, posse de armas de fogo, posse de munições e receptação.

Foto: BM

