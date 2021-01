A Brigada Militar (BM) prendeu em flagrante três integrantes de uma quadrilha especializada em furto de caminhonetes de luxo no Litoral Norte. O principal alvo dos criminosos é do modelo Mitsubishi L200. Na madrugada de sábado (23), uma operação foi deflagrada pelos efetivos do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral (CRPO Litoral) e do 2° Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2°BPAT) em Tramandaí. A ação ocorreu após trabalho realizado pelos respectivos serviços de inteligência.

No monitoramento, os policiais militares avistaram os dois suspeitos descendo de um Ford Ka e entrando em uma L200 Triton. A caminhonete encontrava-se em ocorrência de furto desde a sexta-feira (22). Um dos indivíduos portava um par de placas automotivas, provavelmente para a clonagem. Houve então a abordagem e prisão dos criminosos, de 26 e de 32 anos, ambos com extensas fichas de antecedentes. Além dos dois veículos, os policiais militares apreenderam diversas ferramentas utilizadas para abrir os veículos, três telefones celulares e dinheiro, entre outros objetos. A dupla presa confessou que entregaria a caminhonete, já com as placas clonadas, em Porto Alegre.

Conforme a BM, o Ford Ka foi usado para deixar antes um indivíduo em Capão da Canoa. Este homem embarcou em outra L200, sendo perseguido por cerca de um quilômetro. A caminhonete foi localizada abandonada, mas o suspeito não foi mais encontrado. No interior do veículo foram recolhidas placas de outra L200, que foi furtada na última quarta-feira (20) em Capão da Canoa.

As diligências da BM levaram ainda até um galpão em uma localidade no interior de Rolante, onde foi achado um Renault Logan, furtado na quarta-feira passada em Sapucaia do Sul. No local foi preso mais um integrante da quadrilha, um homem de 46 anos, que estava utilizando tornozeleira eletrônica e possuía uma série de antecedentes criminais. A polícia segue investigando o caso.

Foto: BM

Durante Operação foram apreendidos celulares, dinheiro, placas de veículos e diversas ferramenta utilizadas durante os crimes.