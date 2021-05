A Polícia Civil (PC), por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Repressão a Roubos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), realizou na manhã de segunda-feira (10), a Operação Tatu. A ação teve como objetivo reprimir crimes de furto qualificado praticados contra estabelecimentos bancários, lotéricas e afins.

Ao menos 100 policiais participaram da Operação realizada nas cidades de Alvorada, Canoas, Esteio, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Rio Pardo. Foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva, além de outras medidas cautelares por sequestro de veículos automotores e bloqueio de contas bancárias.

INVESTIGAÇÕES

Durante as investigações, a Polícia descobriu o envolvimento de uma organização criminosa praticando diversos roubos em diferentes regiões do Estado. Os principais alvos eram estabelecimentos bancários e casas lotéricas. Ao menos 14 crimes foram registrados de autoria do mesmo grupo em cidades da região Metropolitana, dos Vales, da Serra e do Litoral Norte, incluindo Terra de Areia.

Ainda, conforme apurado durante a investigação, o grupo devidamente organizado contaria com, pelo menos, 20 indivíduos, cada qual com a sua tarefa na ação criminosa, bem como mediante cooptação e coordenação por pontuais lideranças. Até o momento, 11 pessoas foram presas e diversos objetos relacionados à investigação foram apreendidos.

OPERAÇÃO TATU

A Operação recebeu esse nome em alusão ao meio empregado pelos criminosos para o rompimento de obstáculos, que fazem furos nas paredes para ter acesso aos estabelecimentos.

Foto: PC