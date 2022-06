Quarta dose da vacina contra Covid começa a ser aplicada em pessoas a partir de 50 anos

Teve início nesta quarta-feira (8), em todo o RS, a aplicação da quarta dose (ou 2ª dose de reforço) da vacina contra Covid-19 para pessoas com 50 anos de idade. Além delas, podem se vacinar os profissionais de saúde de todas as faixas etárias. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a definição sobre o prosseguimento da estratégia foi definida na última sexta (6), em conjunto com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado (Cosems-RS), sendo o anúncio oficial realizado na manhã de ontem (terça-feira).

Conforme a 18ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), os 23 municípios do Litoral Norte gaúcho receberam 7.340 doses para a aplicação da quarta dose da vacina. Vale ressaltar que só podem receber a vacina, aqueles que tomaram a 3ª dose quatro meses antes. Em Osório, a vacinação ocorre das 8h às 12h e das 13h e 30min às 17h nos seguintes postos: Aguapés (terças e quintas), Albatroz, Atlântida Sul, Caravágio, Central, Glória, Laranjeiras e Primavera.

A aplicação da 1ª, 2ª e 3ª dose da vacina contra a Covid seguem sendo realizadas normalmente, sendo que a primeira dose só está sendo realizada no Posto Central. Já a vacinação contra gripe também ocorre de maneira normal em todos os postos, incluindo o de Palmital, e está disponível para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade.

A Secretaria Municipal de Saúde recomenda levar a Carteira de Vacinação, além de um documento de identificação contendo CPF e RG. Quem quiser também pode levar um quilo de alimento não perecível, o qual será doado para famílias em situação de vulnerabilidade na cidade.

