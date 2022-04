O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), realizou na quarta-feira (30/03), a segunda etapa da entrega de maquinário pesado para municípios gaúchos. Foram repassados 23 rolos compactadores e 20 escavadeiras hidráulicas, adquiridos com recursos de emenda da bancada federal, somados aos valores de contrapartida do governo do Estado.

A entrega ocorreu no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com a presença do governador Eduardo Leite, do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior e da secretária de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti. O governador Eduardo Leite destacou a parceria com os parlamentares no Congresso.

Em dezembro do ano passado, na primeira etapa, já haviam sido entregues 16 patrolas motoniveladoras e 10 pás carregadeiras para 25 municípios. No total, os equipamentos somam investimentos de R$ 45,6 milhões, sendo R$ 32,91 milhões de recursos de emenda parlamentar da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados e R$ 12,7 milhões de contrapartida do Estado. Ao todo, 25 cidades gaúchas foram contempladas, sendo quatro do Litoral Norte: Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Maquiné e Palmares do Sul.

