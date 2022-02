Um acidente deixou quatro pessoas feridas em um parque de diversões localizado na Avenida Rio Grande, no Centro de Imbé, na noite de terça-feira (8). Segundo a Polícia Civil, um carrinho de montanha-russa, onde estavam um homem, duas mulheres e uma criança (todos moradores de São Leopoldo, na região Metropolitana), descarrilou e despencou, por volta das 23h.

As vítimas, que não tiveram as identidades divulgadas, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital de Tramandaí. Dois adultos, um homem de 32 anos e uma mulher de 25, e a criança, de nove anos, foram liberados. Já a outra mulher, também de 25 anos, precisou ser encaminhada para atendimento médico em Porto Alegre, onde permanece internada. O Hospital não informou o quadro de saúde dela.

Os agentes da Guarda Municipal de Imbé (GMI) isolaram o parque para a realização da perícia, a qual foi feita na manhã de quarta (9). Segundo o delegado Antônio Carlos Ractz Jr, responsável pelo caso, “o brinquedo não estava nas melhores condições”. Agora, a Polícia aguarda o resultado da perícia para poder identificar o que ocasionou o acidente.

Ainda, de acordo com Ractz, os empregados do parque já foram ouvidos. Nos próximos dias será a vez do proprietário do local ser interrogado pelos policiais. “O advogado já se apresentou na delegacia e se colocou à disposição da investigação. Hoje temos lesões corporais culposas, com quatro vítimas. Buscamos apurar também se o parque tem alvará e se a fiscalização está em dia”, declarou o delegado.

Agora a Polícia aguarda o resultado da perícia, que deve sair em até 30 dias. Enquanto isso, o caso segue sendo investigado.

PREFEITURA DE IMBÉ SE PRONUNCIA – Na manhã de quarta-feira (9), a prefeitura municipal de Imbé lançou uma nota, se pronunciando sobre o acidente no parque de diversões. A seguir veja a nota na íntegra:

“A Prefeitura de Imbé acompanha com atenção os desdobramentos do caso envolvendo a queda de um carrinho de montanha-russa no parque de diversões localizado na Avenida Nilza Costa Godoy (antiga Avenida Rio Grande), n° 201, no Centro, ocorrido por volta das 23h da última terça-feira, dia 08 de fevereiro de 2022.

A instalação do referido parque foi autorizada após assinatura de um termo administrativo que permitiu à empresa utilizar uma área pública – historicamente ocupada para a mesma finalidade na temporada de verão – para desenvolvimento das suas atividades recreativas. Tal autorização se deu após apresentação de proposta que cumpriu todas as exigências preestabelecidas pelo município no chamamento público realizado entre os meses de novembro e dezembro de 2021.

Entre as condições para habilitação estavam a apresentação de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) da parte elétrica e da parte mecânica dos brinquedos, além de contrato atualizado de manutenção das estruturas, assinados por engenheiro mecânico e engenheiro elétrico contratados pela empresa. O parque também possui Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio expedido pela Seção de Prevenção de Incêndio do 9° Comando Regional do Corpo de Bombeiros em 24 de dezembro de 2021.

O governo municipal salienta, ainda, que está prestando todo o apoio necessário à apuração dos fatos e que já disponibilizou às autoridades competentes a íntegra do processo que originou a permissão do uso de área pública, reforçando seu compromisso com a transparência e, principalmente, com a absoluta apuração dos fatos, ao mesmo tempo em que acompanha o estado clínico das quatro vítimas, torcendo pela pronta recuperação das mesmas”, finaliza a nota.

