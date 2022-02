Operação realizada na tarde de quinta-feira (3), contou com a presença de 30 PMs.

OSÓRIO – A Brigada Militar (BM) deflagrou na tarde da última quinta-feira (3), a Operação Avante Força Tática. As ações de prevenção e combate à criminalidade contaram com a participação de 30 Policiais Militares (PMs) do Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO), do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) e do 1º Batalhão de Choque da BM. O trabalho também contou com o auxílio do Canil do 8º BPM, sendo utilizadas 11 viaturas, motocicletas e o helicóptero do Batalhão de Aviação da BM (BavBM).

Ao todo, quatro homens foram presos, sendo três pelo crime de tráfico de drogas e o outro por posse de entorpecentes. Foram apreendidas porções de cocaína, celulares e uma quantia em dinheiro. De acordo com o comandante da 1ª Companhia do 8º BPM, o capitão Juliano Araújo, ações como essa têm contribuído para a redução da criminalidade na região. O comandante ressaltou que novas Operações devem ser realizadas nos próximos dias nos demais municípios atendidos pelo 8º BPM.

Vale destacar, que o 8º BPM abrange 12 cidades do Litoral Norte gaúcho e do Vale do Paranhana, incluindo Osório. Os demais municípios atendidos pelo Batalhão são: Balneário Pinhal, Capivari do Sul, Caraá, Cidreira, Maquiné, Mostardas, Palmares do Sul, Riozinho, Rolante, Santo Antônio da Patrulha e Tavares.

As outras cidades da região são atendidas pelo 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), sendo que os dois batalhões pertencem ao Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral).

