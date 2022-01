Árvore caiu no quilômetro 85 da rodovia, em Balneário Pinhal. – Foto: BVBP

A ERS-040 ficou bloqueada na noite de sexta-feira (21), após uma árvore cair na altura do quilômetro 85 da rodovia, no município de Balneário Pinhal, após o Túnel Verde. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a queda ocorreu por volta das 19h e 30min. Felizmente, ninguém se feriu. Os Bombeiros Voluntário de Pinhal (BVBP) foram acionados para retirar a árvore e após cerca de 20 minutos, o trecho já estava liberado.

