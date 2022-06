Queda de meteoro é registrada no Litoral

O observatório Espacial Heller & Jung, no RS, registrou na noite de terça-feira (31/05), a explosão de um meteoro em Capão da Canoa. O fenômeno está possivelmente relacionado a chuva de meteoros Tau Herculídeas, que começou na madrugada de terça.

Conforme o professor e pesquisador das Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT) Carlos Jung, responsável pelo observatório, trata-se de um meteoro bólido, também conhecido como meteoro explosivo, que tem magnitude maior, luminosidade mais intensa e explode no final da trajetória. O registro foi feito às 22h e 58min.

A Tau Herculídeas acabou não sendo tão intensa quanto os observadores esperavam. No lugar de fragmentos de meteoro maiores, com mais luminosidade, o que se pôde observar no céu foram eventos mais tênues e esporádicos. Mesmo assim, astrônomos comemoraram a tempestade, classificando-a como uma dos “melhores dos últimos tempos”. De acordo com a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), na madrugada de terça-feira no Brasil foi possível acompanhar de 10% a 50% do fenômeno. Quem estava situado mais ao Norte do país teve maior facilidade para observar o céu e o RS, com céu totalmente limpo, também teve bons registros de meteoros.

