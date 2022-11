Quiosque pega fogo em praia do Litoral

Um incêndio no início da tarde de sábado (26), assustou moradores e turistas que estavam na praia de Capão de Capão da Canoa. O fogo atingiu e destruiu por completo um quiosque de madeira, localizado entre as Avenidas Ararigbóia e Poti, na região central do município.

Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foram acionados por volta das 12h e 20min e se deslocaram até o Quiosque Pé na Areia, que fica entre as guaritas 78 e 79. Conforme o tenente Clenio de Melo Klein, os funcionários do estabelecimento conseguir fugir logo notaram o início das chamas e, portanto, não houve feridos. A causa do incêndio não foi divulgada.

Foto: CBM