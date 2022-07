Realizada reunião para debater os preparativos para prova de Triathlon na cidade

Na quarta-feira (6), foi realizada na Vila Olímpica uma reunião para debater a prova de Triathlon que será realizada em Osório no próximo dia nove de outubro. Estiveram presentes na reunião representantes da FGTri, da Brigada Militar (BM), do Corpo de Bombeiros, das Secretarias Municipais de Segurança Pública e Trânsito e de Saúde, além da Assessoria de Esporte e Lazer. O evento, que ocorrerá na Lagoa do Peixoto, será realizado pela Federação Gaúcha da modalidade (FGTri) e vai valer para a 5ª etapa do Campeonato Estadual de Triathlon.

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some