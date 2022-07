Receita Federal apreende carga com 300 mil maços de cigarros

Um homem de 42 anos de idade foi preso na tarde de terça-feira (28/06), em Torres, por estar transportando uma carga de cigarros sem procedência. A mercadoria, avaliada em 1,5 milhão de reais, foi encontrada em uma carreta baú, com placas do Paraná. Ao todo, foram apreendidas 600 caixas de cigarros contendo 300 maços do produto.

O motorista do caminhão não informou nem a origem, muito menos o destino final da carga. Ele foi preso em flagrante e levado a Delegacia da Polícia Federal (PF) e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça. A ação foi realizada pelos agentes da Receita Federal (RF), em parceria com a Receita Estadual e a Brigada Militar (BM).

