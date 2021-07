Os agentes da Receita Federal (RF) apreenderam na segunda-feira (12), uma carga com mais de mil garrafas de vinho argentino, em Torres. A ação ocorreu durante a fiscalização de veículos que ingressavam no Estado. Segundo informações, o motorista de um caminhão abordado não teria obedecido a ordem para apresentação dos documentos fiscais.

Diante da situação, os agentes da RF foram acionados e uma equipe se deslocou até o local. Durante a consulta, foi constada que as garrafas de bebidas eram contrabandeadas. A mercadoria, avaliada em 230 mil reais, foi apreendida, juntamente com o veículo, e foi conduzida ao depósito da Receita Federal. Já o condutor do caminhão, acabou conseguindo fugir e segue sendo procurado.

Conforme a RF informou, os tributos que não foram recolhidos no crime superam os cem mil reais. Além disso, o crime representa inúmeros danos a economia nacional como perda de potencial turístico e empregos na área vitivinícola. A fiscalização deve seguir sendo realizada nos próximos dias, na divisa de Torres com Santa Catarina, sempre visando identificar todos os responsáveis pelo negócio ilegal, sendo devidamente punidos todos os infratores.

Foto: RF