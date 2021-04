Os agentes da Receita Federal (RF) apreenderam no final da noite de sexta-feira (23), uma carga contendo 300 caixas de cigarros paraguaios. A mercadoria ilícita estava sendo transportada em um caminhão baú que trafegava pela BR-101. A apreensão ocorreu no município de Torres, próximo à divisa com Passo de Torres (SC). A abordagem, a qual contou com apoio da Receita Estadual, foi realizada durante fiscalização da entrada e saída de mercadorias estrangeiras no local.

Durante análise dos documentos fiscais e dos dados do transportador, os agentes constataram inconsistências fiscais que indicaram suspeitas de infrações na carga. Segundo a RF, o condutor do caminhão apresentou uma nota fiscal informando transporte de mercadorias legais, porém o transporte dos cerca de 150 mil cigarros não constatava nas notas.

Diante dos fatos, o motorista foi preso e conduzido ao sistema prisional. Ele vai responder pelo crime de contrabando e poderá perder sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O proprietário do veículo também será chamado ao processo fiscal para esclarecer sua relação com a ilicitude. Já a carga, avaliada em aproximadamente R$ 750 mil, foi apreendida e levada ao depósito da Receita Federal para abertura do processo fiscal. De acordo com a RF, o crime representa uma sonegação de tributos superior a R$ 400 mil.

Foto: RF