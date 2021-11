Na última semana, o prefeito Roger Caputi esteve reunido com a representante de Cidadania Fiscal da Receita Federal de Tramandaí, Rosane Medina. Durante o encontro, que também contou com a presença da Controladora Geral do município, Edna Tomaz Miguel; e da delegada do Conselho Regional de Contabilidade do Estado (CRC/RS), Divina Ribeiro; foram apresentados os resultados das destinações do Imposto de Renda/2021 para os Fundos Municipais.

Foi repassado ao município, o valor de R$ 367.388,44 (trezentos e sessenta e sete mil trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), o representa um aumento de aproximadamente 243%, em relação ao ano anterior. Do valor total, R$ 124.795,58 (cento e vinte e quatro mil setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos) vai para o Fundo de Defesa aos Direitos do Idoso e R$ 242.592,86 (duzentos e quarenta e dois mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos) vai para o Fundo de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes.

Durante a reunião, foi apresentada ao prefeito osoriense a proposta de instalação de um Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal nas dependências da prefeitura. O serviço funcionaria por meio de um termo de cooperação com a finalidade de facilitar aos usuários dos serviços o acesso e resolução de situações que atualmente necessitam deslocar-se até Tramandaí.

Roger Caputi demonstrou interesse pelo projeto, visto que, segundo ele, seria um “facilitador” para a comunidade osoriense. Já estão previstas novas reuniões para o avanço das tratativas e assim, que a documentação estiver regularizada, vai ser concretizada a implantação do serviço da Receita Federal na cidade.

