A Receita Federal prorrogou o prazo para regularização das dívidas dos Microempreendedores Individuais (MEIs). O prazo que se encerraria na terça-feira (31/08) foi estendido até 30 de setembro.

Os débitos que estiverem em aberto no mês de outubro serão enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União. Contribuintes que possuam débitos da competência 2016 e que não tenham parcelado nesse ano terão suas dívidas enviadas à Procuradoria. Já os MEIs que possuam apenas dívidas de 2017 ou posteriores, ou tenham parcelado em 2021, não terão seus débitos enviados neste momento.

Os débitos da competência 2016 são declarados pela Declaração Anual do MEI (DASN) de 2017. É importante ressaltar que apesar de perder diversos benefícios tributários e direitos previdenciários, o MEI em dívida com a Receita Federal não tem o seu CNPJ cancelado.

REGULARIZAÇÃO

– MEI que possui débitos de 2016: Todos as dívidas serão enviadas à PGFN a partir de outubro;

Todos as dívidas serão enviadas à PGFN a partir de outubro; – MEI que possui débitos de 2016, mas parcelou em 2021: Dívidas não serão enviadas nesse momento;

Dívidas não serão enviadas nesse momento; – MEI que possui somente débitos de 2017 ou posteriores: Dívidas não serão enviados neste momento.

O MEI que tiver dívidas em aberto com a Receita Federal pode parcelar acessando o e-CAC (com certificado digital) ou pelo Portal do Simples Nacional (com código de acesso). Para saber como proceder, basta acessar https://www.gov.br/pt-br/servicos/parcelar-imposto-mei ou conferir o vídeo no canal da Receita Federal no Youtube.

Após a inscrição, as dívidas poderão ser pagas ou parceladas junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pelo seu portal de serviços, o Regularize, no seguinte endereço eletrônico: www.regularize.pgfn.gov.br.

