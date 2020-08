A Rede de Farmácias Panvel está ofertando 30 vagas de empregos para o Litoral Norte. As vagas são para farmacêuticos (nível superior) e assistentes de atendimento (nível médio). Elas estão disponíveis nas cidades de: Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Cidreira, Imbé, Osório (Atlântida Sul), Torres, Tramandaí e Xangri-lá (incluindo as filiais de Rainha do Mar e Atlântida).

Para se candidatar as vagas é preciso ter 18 anos completos. Os candidatos também precisam residir nas localidades aonde vão concorrer as vagas e ter disponibilidade de trabalhar nos turnos da tarde e noite. No caso dos farmacêuticos, também é necessário que os concorrentes a vagas possuam o Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF) ativo.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail: vagas@grupodimed.com.br, com o título do Assunto ‘Litoral RS’.

FOTO: Djalma Malaquias