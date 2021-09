Há cinco anos na cidade, a Rede de Orgânicos segue levando alimentos a mesa da população osoriense. Ela surgiu apartir das reflexões sobre a produção de alimentos sem o uso de agrotóxicos no meio rural, fortalecimento da agricultura familiar, valorização do agricultor orgânico e da forma como estes alimentos podem chegar aos consumidores urbanos sem intermediários.

A Rede de Orgânicos é uma experiência de cadeia produtiva curta, que aproximou os produtores e os consumidores, contribuindo na organização desse canal de comercialização direta, encurtando o caminho dos alimentos e trazendo vantagens para todos: econômica, social, cultural e ambientalmente.

Os produtores da Rede, além de plantarem para si e sua família, possuem como sustento a venda de dezenas de alimentos. Além de outros pontos de comércio, como feiras, surge uma outra possibilidade para o escoamento da produção: a Rede de Orgânicos de Osório.

Os produtos da rede inicialmente eram solicitados por meio do Whatsapp, em um projeto piloto iniciado com alunos da turma de Pós-Graduação Lato Sensu em Meio Ambiente e Biodiversidade da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), Campus Litoral Norte. A entrega dos produtos era feita na unidade da Universidade durante o período de realização do curso, por agricultores e consumidores. Concomitantemente ao grupo da UERGS, a Rede de Orgânicos ia agregando outros consumidores interessados que retiram suas cestas na Feira dos Produtores da cidade.

A rede de orgânicos vem se expandindo, em relação ao número de agricultores que hoje fazem parte do grupo, aos consumidores que vem agregando, ao seu alcance, ao seu formato e as parcerias que vem tecendo. Hoje em dia, os pedidos acontecem pelo site: www.rededeorganicos.com.br, fruto de um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IF-RS), Campus Osório.

Nesse período de pandemia, as cestas são montadas pelos agricultores e consumidores e retiradas pelos consumidores no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aos sábados. Além de Osório, as cestas também estão sendo entregues em Imbé e Xangri-lá, nas quartas-feiras.

CRIAÇÃO DE UMA FEIRA

Pensando na expansão na Rede Orgânica, produtores estiveram reunidos em julho com o secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, Fernando Campani, onde foi entregue um documento com reivindicações dos trabalhadores (veja o documento na íntegra no final da matéria). O principal ponto destacado é o da criação de uma feira, dando mais espaço para esses produtores.

“A Feira Orgânica, além de mais um canal importante de oferta, promoção e venda de alimentos orgânicos, com todas as vantagens de uma cadeia produtiva curta, traria a aproximação ainda maior dos produtores aos consumidores (sem intermediários), e ao mesmo tempo, ser um espaço privilegiado de cultura, saúde e educação socioambiental local”, declarou a Rede.

Vale ressaltar, que os produtores orgânicos já participam da Feira do Produtor da cidade, realizada aos sábados, no Largo dos Estudantes. Entretanto, o espaço é dividido com produtores que utilizam de agrotóxicos. Segundo o secretário Campani, o tema está sendo debatido com o prefeito Roger Caputi, porém, segue sem resposta para os próximos meses. Abaixo o documento entregue pela Rede de Orgânicos à Secretaria Municipal de Agricultura no último dia 08/07.

DOCUMENTO

Excelentíssimo Secretário Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, Fernando Campani

Prezado Senhor,

A Rede de Orgânicos de Osório vem por meio deste documento, protocolar e demandar essa pauta junto à Secretaria para o desenvolvimento da produção e comercialização dos produtos orgânicos no nosso município.

Nossa pauta:

1. Realizar uma feira orgânica quinzenal (dia sugerido: quarta-feira; locais sugeridos: Museu da Via Férrea e/ou das Águas) como espaço de saúde e educação;

Realizar uma feira orgânica quinzenal (dia sugerido: quarta-feira; locais sugeridos: Museu da Via Férrea e/ou das Águas) como espaço de saúde e educação; 2. Insumos para os produtores orgânicos; a) Acesso à patrulha municipal (retroescavadeira, tratores com implementos e trituradores de galhos); b) Sementes orgânicas; c) Mudas nativas, frutíferas e melíferas; d) Adubo; e) Caixas e/ou sacolas para os orgânicos.

Insumos para os produtores orgânicos; a) Acesso à patrulha municipal (retroescavadeira, tratores com implementos e trituradores de galhos); b) Sementes orgânicas; c) Mudas nativas, frutíferas e melíferas; d) Adubo; e) Caixas e/ou sacolas para os orgânicos. 3. Auxílio na infraestrutura como estufas (subsidiado pelo um fundo municipal) e logística do produtor orgânico (transporte);

Auxílio na infraestrutura como estufas (subsidiado pelo um fundo municipal) e logística do produtor orgânico (transporte); 4. Uso do espaço físico da Secretaria (depósito);

Uso do espaço físico da Secretaria (depósito); 5. Parceria com a Secretaria em projetos de Educação Ambiental – pós pandemia (uso do Largo dos Estudantes e Museu das Águas para as atividades públicas: debates, cine debates, oficinas de culinária, intervenções de sensibilização, campanhas “menos plástico”, “sábado sem plástico por mês”, etc);

Parceria com a Secretaria em projetos de Educação Ambiental – pós pandemia (uso do Largo dos Estudantes e Museu das Águas para as atividades públicas: debates, cine debates, oficinas de culinária, intervenções de sensibilização, campanhas “menos plástico”, “sábado sem plástico por mês”, etc); 6. Parceria com a Secretaria em projetos com as comunidades originárias e tradicionais, como indígenas e quilombolas. Exemplo do projeto de extensão junto com o IFRS de aquisição de cestas/balaios de taquara indígena para os consumidores da Rede de Orgânicos;

Parceria com a Secretaria em projetos com as comunidades originárias e tradicionais, como indígenas e quilombolas. Exemplo do projeto de extensão junto com o IFRS de aquisição de cestas/balaios de taquara indígena para os consumidores da Rede de Orgânicos; 7. Semana da Alimentação Saudável no mês de outubro;

Semana da Alimentação Saudável no mês de outubro; 8. Visita às propriedades dos agricultores orgânicos;

Visita às propriedades dos agricultores orgânicos; 9. Introdução dos alimentos orgânicos na merenda escolar das escolas municipais;

Introdução dos alimentos orgânicos na merenda escolar das escolas municipais; 10. Promoção de eventos relacionados à Agroecologia, PANCs e troca de sementes crioulas;

Promoção de eventos relacionados à Agroecologia, PANCs e troca de sementes crioulas; 11. Campanha de reflorestamento com plantio de nativas nas propriedades.

Campanha de reflorestamento com plantio de nativas nas propriedades. 12. Colaboração nas parcerias já construídas com as instituições no tripé ensino, pesquisa e extensão: Escola Ildefonso Simões Lopes (Rural), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS Campus Litoral Norte), Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS/Campus Osório) e Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS/Osório).

Osório, 08 de julho de 2021.

