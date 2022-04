O prefeito Roger Caputi, por meio de um vídeo nas redes sociais, esclareceu a população sobre o processo de reforma do ginásio de esportes Rutílio Kestering (o Cirão). Ele lembrou que ainda no governo anterior, as obras haviam sido iniciadas, mas sem terem sido concluídas.

A nova Administração abriu um novo processo licitatório, com objetivo de conclusão do trabalho. A obra teve investimento de cerca de 600 mil reais, sendo aproximadamente R$ 500 mil de emenda Parlamentar do deputado Alceu Moreira e o restante de contrapartida do governo municipal.

Após a conclusão do processo licitatório, a prefeitura enviou a empresa vencedora uma Ordem de início das obras, no final de 2021. Entretanto, segundo Roger, a prefeitura não recebeu o depósito da Caixa Econômica Federal com o valor, o que impossibilitou o início das obras. Enquanto isso, a prefeitura segue aguardando para o quanto antes, concluir a reforma do Cirão, colocando-o novamente à disposição da população osoriense.

Foto: PMO

LEGENDA: Obras no ginásio só vão ser retomadas após prefeitura receber depósito da Caixa.

