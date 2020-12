O Litoral Norte segue registrando um aumento no número de casos de Coronavírus. Segundo a 18a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), esse aumento tem sido constante desde o início da pandemia, em março. Para se ter uma ideia, só houve queda no número de casos do mês de agosto para setembro e mesmo assim, a queda foi pequena (de 2.496 para 2.474). Porém no último mês, os números tiveram um aumento expressivo, subindo de 2.521 casos (em outubro) para 5.226, registrando um aumento de aproximadamente 107%.

Já em relação ao número de óbitos, também houve um aumento em novembro. Após uma queda registrada desde agosto, os números voltaram a subir, passando de 32 para 58 mortes o que equivale a um aumento de mais de 81% comparado com o mês de outubro. Até o final desta quinta-feira (3), a região havia registrado aproximadamente 16 mil casos e 276 óbitos por Covid-19, sendo 601 casos e 10 óbitos apenas em dezembro.

Osório segue como a cidade com mais casos e óbitos por Covid-19 na região. A cidade contempla 22,1% do total de casos confirmados e 14,1% do total de mortes por Covid no Litoral Norte. O município é o único da região a ultrapassar os três mil casos do novo coronavírus, até o momento. Segundo o Boletim divulgado pela prefeitura municipal na quarta-feira (2), dos 9.963 testes realizados no município, 3.534 deram positivos, sendo 130 nos últimos quatro dias. Dessas, 3.266 pessoas estão curadas (92,4%), 229 em isolamento domiciliar, quatro em tratamento hospitalar no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), além de 39 pessoas que acabaram falecendo.

Ainda segundo o Boletim, 6.143 testes realizados na cidade deram negativos e outros 286 aguardam o resultado. Vale ressaltar todos os 10 leitos de UTI do Hospital de Osório estão ocupados, sendo oito desses com pessoas de outros municípios, o que não contabiliza para os números de Osório.

NÚMEROS

Até o final de ontem (quinta-feira), a região havia registrado 15.939 casos do novo coronavírus. Desses, 13.339 já estão curados, o que equivale a 83,6% do total de infectados. Outras 2.324 pessoas permanecem com a doença ativa. A taxa de letalidade da Covid-19 no Litoral Norte é de 1,7%, sendo menor que a do Estado, que é 2,1%.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Rio Grande do Sul tem aproximadamente 331,3 mil casos da doença, com aproximadamente sete mil óbitos. Em relação aos recuperados, o número já chegou a mais de 307,8 mil pessoas, o que equivale a 93% do total de diagnosticados com o novo coronavírus em todo o Estado. Vale ressaltar que aproximadamente 16,5 mil pessoas ainda seguem em tratamento domiciliar ou em Hospitais, em todo o RS.