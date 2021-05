O Litoral Norte vem registrando uma queda no número de casos de Coronavírus nas últimas semanas. Segundo a 18a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), até o final desta quinta-feira (20), a região registrou aproximadamente 51 mil casos e mais de 1.210 óbitos por Covid-19. Nas últimas 48 horas foram registrados 238 casos e oito óbitos por causa do novo coronavírus. Em maio, já são 1.396 casos (média de 66,4 por dia) e 59 óbitos (média de 2,8 por dia) pela doença.

Osório segue como a cidade com mais casos por Covid-19 na região. O município é o único a ultrapassar os 8,2 mil casos do novo coronavírus, o que equivale a 16% do total de casos confirmados no Litoral Norte. Em relação ao número de mortes, Osório chegou a 142 óbitos (dois nas últimas 48 horas) por causa da doença, o que equivale a 11,6% do total da região.

Segundo o Boletim divulgado pela prefeitura municipal de Osório na quarta (19), dos 20.210 testes realizados no município, 8.203 deram positivos, sendo 27 nas últimas 48 horas. Dessas, 7.732 pessoas estão curadas (94,2%), 325 em isolamento domiciliar e quatro em tratamento hospitalar. Ainda segundo o Boletim, 11.848 testes realizados na cidade deram negativos e 159 aguardam resultado.

Sete dos 20 leitos de UTI do Hospital de Osório seguem ocupados, sendo quatro deles com pessoas de outros municípios, o que não contabiliza para os números de Osório. Nos leitos clínicos, quatro das sete pessoas são moradoras de Osório. Ao todo, o Hospital São Vicente de Paulo está com 14 pessoas (sete de Osório e sete de outros municípios), sendo que nove estão com o novo coronavírus e as outras cinco com suspeita da doença.

NÚMEROS

Até o final de ontem (quinta-feira), foram registrados 50.959 casos do novo coronavírus no Litoral Norte. Desse total, 48.543 estão curadas da doença, o que equivale a 95,2% dos infectados na região. Aproximadamente 1,2 mil pessoas seguem com a doença ativa na região. O Litoral Norte já registra 1.219 óbitos por Covid-19. A taxa de letalidade da Covid-19 na região é de 2,3%, menor que a do Estado, que está em 2,6%.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Rio Grande do Sul tem aproximadamente 1,044 milhão de casos da doença, com 26,7 mil óbitos. Em relação aos recuperados, o número já chegou a mais de um milhão de pessoas, o que equivale a 96% do total de diagnosticados com o novo coronavírus em todo o Estado. Vale ressaltar que aproximadamente 15,3 mil pessoas ainda seguem em tratamento domiciliar ou em Hospitais, em todo o RS.

FOTO: Divulgação