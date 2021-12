O Litoral Norte gaúcho passou a contar com mais 21 Policiais Militares (PMs). Todos eles fazem parte da turma de alunos-soldados que se formaram no curso da Brigada Militar (BM), em novembro.

Desse total, 11 vão atuar na área do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), incluindo a cidade de Osório. E os demais, nos municípios atendidos pelo 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT).

Os novos agentes foram recebidos na terça-feira (7), pela chefe da 1ª e 4ª Seção do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral (CRPO Litoral), a major Rúbia Bruck Carini.

FOTO: BM

