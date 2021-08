O Litoral Norte segue avançando na vacinação contra a Covid-19. Até o momento foram aplicadas 405.564 doses das 435.163 recebidas. Desse total, 138.705 pessoas já se realizaram a imunização completa. Em Osório, até quarta (18), já haviam sido vacinados 33.788 pessoas, sendo 18.384 com a 2ª dose ou dose única da vacina. Ao todo, foram aplicadas 50.231 doses, das 52.677 recebidas.

Na quarta-feira, o governo do Estado distribui 440,6 mil doses. O Litoral Norte foi contemplado com 28.736 doses, sendo 14.180 da Coronavac, 8.530 da Aztrazeneca, 4.686 da Pfizer e 1.340 da Janssen. Vale destacar que apenas as doses da Aztrazeneca são referentes a 2ª dose. As doses da Coronavac e da Pfizer são referentes a 1ª dose. Já as da Janssen, são doses únicas. Osório recebeu 1.585 doses, sendo 1.285 para a aplicação da 2ª dose da Aztrazeneca e as outras 300 para a primeira dose da imunização.

A vacinação segue nessa sexta-feira (20), em Osório. Está sendo realizada a aplicação da 2ª dose da Coronavac, Aztrazeneca e Pfizer. Vale ressaltar que é necessário levar a carteira de vacinação. Além disso, segue a vacinação da 1ª dose para pessoas a partir de 21 anos, adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades, gestantes e puérperas. Para os grupos específicos é necessário levar um comprovante da doença e/ou laudo médico. Todos também devem levar um documento com foto e um comprovante de residência. A Secretaria de Saúde pede para quem quiser ajudar, levar um quilo de alimento não perecível, o qual vai ser doado para alguma família da cidade em situação de vulnerabilidade.

A aplicação ocorre das 8h e 30min às 11h e 30min e das 13h e 30min às 16h e 30min nos seguintes Postos de Saúde: Aguapés, Albatroz, Atlântida Sul, Caravágio, Centro, Glória, Laranjeiras e Primavera.

