O Litoral Norte segue registrando um aumento no número de casos de Coronavírus. Segundo a 18a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), até o final desta quarta-feira (6), haviam sido registrados aproximadamente 23 mil casos de Covid-19 e mais de 410 óbitos. Apenas nos sete primeiros dias do ano foram confirmados 638 casos e 19 mortes por causa da doença na região.

Osório segue como a cidade com mais casos por Covid-19 na região. A cidade contempla aproximadamente um quinto (19,4%) do total de casos confirmados e 11,9% do total de mortes por Covid no Litoral Norte. O município é o único da região a ultrapassar os quatro mil casos do novo coronavírus, até o momento. Segundo o Boletim divulgado pela prefeitura municipal na terça-feira (5), dos 12.045 testes realizados no município, 4.466 deram positivos, sendo 73 nas últimas 24 horas. Dessas, 4.215 pessoas estão curadas (94,3%), 200 em isolamento domiciliar, além de 50 pessoas que acabaram falecendo. Ainda segundo o Boletim, 7.486 testes realizados na cidade deram negativos e outros 103 aguardam o resultado. Todos os 10 leitos de UTI do Hospital de Osório estão ocupados, sendo, esses, com pessoas de outros municípios, o que não contabiliza para os números de Osório (veja no final da matéria a situação de cada município da região em relação a Covid-19).

NÚMEROS

Até o final de ontem (quarta-feira) foram registrados 22.981 casos de novo coronavírus no Litoral Norte. Desse total, 20.559 estão recuperados da doença, o que equivale a 89,4% dos infectados na região. Aproximadamente duas mil pessoas seguem com a doença ativa. O número de mortes chegou a 420. A taxa de letalidade da Covid-19 no Litoral Norte segue em 1,8%, porém continua menor que a do Estado, que é 2%.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Rio Grande do Sul tem mais de 460,6 mil casos da doença, com aproximadamente 9,2 mil óbitos. Em relação aos recuperados, o número já chegou a quase 438,7 mil pessoas, o que equivale a 95% do total de diagnosticados com o novo coronavírus em todo o Estado. Vale ressaltar que aproximadamente 11,7 mil pessoas ainda seguem em tratamento domiciliar ou em hospitais, em todo o RS.

*DADOS DA COVID-19 NO LITORAL NORTE

MUNICÍPIO CURADOS ATIVOS ÓBITOS CASOS Arroio do Sal 393 14 10 417 Balneário Pinhal 481 54 12 547 Capão da Canoa 3.214 141 63 3.418 Capivari do Sul 305 17 1 323 Caraá 327 15 11 353 Cidreira 652 27 22 701 Dom Pedro de Alcântara 215 0 3 218 Imbé 1.080 122 28 1.230 Itati 216 2 4 222 Mampituba 168 13 0 181 Maquiné 294 102 6 302 Morrinhos do Sul 141 10 2 153 Mostardas 354 20 5 379 Osório 4.215 200 50 4.466 Palmares do Sul 500 38 11 549 Santo Antônio da Patrulha 2.318 163 60 2.541 Tavares 226 3 4 233 Terra de Areia 332 14 7 353 Torres 2.661 113 29 2.803 Três Cachoeiras 569 58 11 638 Três Forquilhas 243 0 6 249 Tramandaí 1.235 913 59 2.207 Xangri-lá 420 62 16 498 Litoral Norte 20.559 (89,4%) 2.002 (8,8%)** 420 (1,8%) 22.981 (100%)

*Dados atualizados até às 19h de 06/01/2021; **Aproximadamente.