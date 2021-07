O Litoral Norte segue registrando uma queda no número de casos de Coronavírus. Segundo a 18a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), até o final desta quinta-feira (8), a região registrou aproximadamente 54,5 mil casos e mais de 1.330 óbitos por Covid-19. Nos últimos sete dias foram registrados 413 casos e 12 mortes por causa do novo coronavírus. Em julho já foram confirmados 413 casos (média de 45,8 por dia) e 12 óbitos (média de 1,3 por dia).

Osório segue como a cidade com mais casos por Covid-19 na região. O município é o único a ultrapassar os 8,8 mil casos do novo coronavírus, o que equivale a 16,1% do total de casos confirmados no Litoral Norte. Em relação ao número de mortes, Osório está com 149 óbitos (nenhuma morte nos últimos 14 dias) por causa da doença, o que equivale a 11,1% do total da região.

Segundo o Boletim divulgado pela prefeitura municipal de Osório na quarta-feira (7), dos 22.397 testes realizados no município, 8.824 deram positivos, sendo 74 nos últimos sete dias. Dessas, 8.289 pessoas estão curadas (93,9%), 374 em isolamento domiciliar e 12 em tratamento hospitalar. Ainda segundo o Boletim, 13.436 testes realizados na cidade deram negativos e 137 aguardam resultado.

Doze dos 20 leitos de UTI do Hospital de Osório seguem ocupados, sendo seis deles com pessoas de outros municípios, o que não contabiliza para os números de Osório. Nos leitos clínicos, todas as 10 pessoas são moradoras de Osório. Ao todo, o Hospital São Vicente de Paulo está com 22 pessoas (16 de Osório e seis de outros municípios), sendo que 17 estão com o novo coronavírus e as outras cinco com suspeita da doença.

NÚMEROS

Até o final de ontem (quinta-feira), foram registrados 54.510 casos do novo coronavírus no Litoral Norte. Desse total, 52.082 estão curadas da doença, o que equivale a 95,5% dos infectados na região. Aproximadamente 1,1 mil pessoas seguem com a doença ativa na região. O Litoral Norte já registra 1.332 óbitos por Covid-19. A taxa de letalidade da Covid-19 na região é de 2,4%, menor que a do Estado, que é de 2,6%.

Vacinação contra a Covid segue avançada no Litoral

Os municípios do Litoral Norte seguem realizando a imunização contra a Covid-19. Segundo a 18ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), até o momento, 202.772 pessoas foram vacinadas na região, sendo 73.796 com a segunda dose da vacina ou a dose única. Das 315.064 doses recebidas, 276.568 foram aplicadas. A região já imunizou a metade da população maior de 18 anos com a 1ª dose da vacina.

O município que mais imunizou a sua população com a 1ª dose da vacina é Itati, com 72%. Outras 12 cidades, incluindo Osório também atingiram a metade das pessoas vacinadas com a primeira dose. São elas: Três Forquilhas (61%), Dom Pedro de Alcântara (60%), Morrinhos do Sul (59%), Palmares do Sul (58%), Torres (58%), Cidreira (56%), Maquiné (55%), Balneário Pinhal (54%), Arroio do Sal (53%), Imbé (52%) e Mostardas (50%). Os casos mais preocupantes são em Xangri-lá e Terra de Areia, que vacinaram apenas 37 e 41%, respectivamente, da população com a 1ª dose da vacina.

De acordo com os dados da 18ª CRS, Osório já vacinou 52% da sua população com a 1ª dose da Covid. Na cidade, foram vacinadas 26.436 pessoas, sendo 10.379 com a segunda dose ou com a vacina de uma dose (Janssen). No total foram aplicadas 35.547 doses das 37.636 recebidas até o momento.

Nesta quinta-feira (8), chegou ao Estado mais uma remessa de vacinas com aproximadamente 200 mil doses das vacinas Coronavac e Pfizer. Essas doses devem chegar aos municípios da região nessa sexta-feira (9), ficando a disposição da população nos próximos dias. Hoje a vacinação em Osório segue apenas para a aplicação da segunda dose da Aztrazeneca. A vacinação ocorre das 8h e 30min às 11h e 30min nos Postos de Saúde de Aguapés, Albatroz, Atlântida Sul, Caravágio, Centro, Glória, Laranjeiras e Primavera. É necessário levar a carteira de vacinação. Podem se vacinar aquelas pessoas que completaram ao menos 12 semanas da aplicação da 1ª dose.

Foto: Divulgação