O Litoral Norte segue registrando um aumento no número de casos de Coronavírus. Segundo a 18a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), até o final desta segunda-feira (15), a região registrou aproximadamente 38,9 mil casos e mais de 700 óbitos por Covid-19. Apenas nos últimos sete dias foram aproximadamente 3,1 mil casos e 108 óbitos por causa do novo coronavírus. Só em março, na região, já são 5.892 casos (média de 368,2 por dia) e 141 mortes (média de 8,8 por dia).

Osório segue como a cidade com mais casos por Covid-19 na região. O município é o único da região a ultrapassar os seis mil casos do novo coronavírus, até o momento, o que equivale a 15,7% do total de casos confirmados no Litoral Norte. Em relação ao número de mortes, Osório é a quarta cidade com mais óbitos por Covid na região, registrando 11,5% do total. Os municípios com mais mortes pela doença são Tramandaí e Capão da Canoa (com mais de 100 óbitos) e Santo Antônio da Patrulha (com aproximadamente 90 mortes).

Segundo o Boletim divulgado pela prefeitura municipal de Osório no domingo (14), dos 17.254 testes realizados no município, 6.940 deram positivos, sendo 546 nos últimos sete dias. Dessas, 6.126 pessoas estão curadas (88,2%), 704 em isolamento domiciliar, 29 em tratamento hospitalar, além de 81 pessoas que acabaram falecendo, sendo 10 a última semana.

Só na noite de domingo foram confirmadas três mortes. Segundo a prefeitura local, trata-se de dois homens e uma mulher entre 47 e 81 anos de idade. As vítimas sofriam de outras cormobidades. Ainda segundo o Boletim, 9.996 testes realizados na cidade deram negativos e 318 aguardam resultado.

Todos os 20 leitos de UTI do Hospital de Osório seguem ocupados, sendo 13 deles com pessoas de outros municípios, o que não contabiliza para os números de Osório. Nos leitos clínicos, 32 das 36 pessoas estão com Covid-19. As outras quatro estão com suspeitas da doença. Dessas, 27 são moradoras de Osório e as outras nove residem em outros municípios. Ao todo, o Hospital São Vicente de Paulo está com 56 pessoas (34 de Osório e 22 de outros municípios), sendo que 49 estão com o novo coronavírus e as outras sete com suspeita da doença.

NÚMEROS

Até o final de ontem (segunda-feira), foram registrados 38.863 casos do novo coronavírus no Litoral Norte. Desse total, 32.685 estão recuperados da doença, o que equivale a 84,1% dos infectados na região. Aproximadamente 5,5 pessoas seguem com a doença ativa na região, número recorde de pessoas desde o início da pandemia (em março de 2020). A região já registra 703 óbitos por Covid-19. A taxa de letalidade da Covid-19 no Litoral Norte é de 1,7%, permanecendo menor que a do Estado, que é 2%.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Rio Grande do Sul tem aproximadamente 742,9 mil casos da doença, com 14 mil óbitos. Em relação aos recuperados, o número já chegou a mais de 694 mil pessoas, o que equivale a 93% do total de diagnosticados com o novo coronavírus em todo o Estado. Vale ressaltar que aproximadamente 33,9 mil pessoas ainda seguem em tratamento domiciliar ou em Hospitais, em todo o RS.