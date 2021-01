O Litoral Norte segue registrando um aumento no número de casos de Coronavírus. Segundo a 18a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), nesta quinta-feira (28), a região chegou a marca de aproximadamente 26 mil casos e mais de 470 óbitos por Covid-19. Apenas nos últimos sete dias foram registrados mais de 800 casos da doença e 13 mortes. Só em janeiro são 3.633 casos (média de mais de 125 por dia) e 72 mortes (média de 2,4 por dia).

Osório segue como a cidade com mais casos por Covid-19 na região. A cidade contempla 18,8% do total de casos confirmados e 11,6% do total de mortes por Covid no Litoral Norte. O município é o único da região a ultrapassar os quatro mil casos do novo coronavírus, até o momento. Segundo o Boletim divulgado pela prefeitura municipal na quarta-feira (27), dos 13.375 testes realizados no município, 4.911 deram positivos, sendo 122 nos últimos sete dias. Dessas, 4.626 pessoas estão curadas (94,1%), 225 em isolamento domiciliar, quatro em tratamento hospitalar, além de 56 pessoas que acabaram falecendo.

O óbito mais recente foi confirmado na noite desta quarta. Segundo a prefeitura osoriense, trata-se de uma mulher de 83 anos de idade. Na noite de segunda-feira (25), a prefeitura já havia confirmado a morte de uma mulher de 41 anos. Segundo informações, as duas vítimas sofriam de outras cormobidades. Ainda segundo o Boletim, 8.363 testes realizados na cidade deram negativos e outros 101 aguardam o resultado. Catorze dos 20 leitos de UTI do Hospital de Osório estão ocupados, sendo 11 deles com pessoas de outros municípios, o que não contabiliza para os números de Osório.

NÚMEROS

Até o final desta quinta (28), foram registrados 25.976 casos do novo coronavírus no Litoral Norte. Desse total, 23.903 estão recuperados da doença, o que equivale a 92% dos infectados na região. Outras 1,6 mil pessoas seguem com a doença ativa na região. A região já registra 473 óbitos por Covid-19. A taxa de letalidade da Covid-19 no Litoral Norte permanece em 1,8%, porém segue menor que a do Estado, que é 2%.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Rio Grande do Sul tem aproximadamente 536,8 mil casos da doença, com mais de 10,5 mil óbitos. Em relação aos recuperados, o número já chegou a aproximadamente 514 mil pessoas, o que equivale a 96% do total de diagnosticados com o novo coronavírus em todo o Estado. Vale ressaltar que aproximadamente 12,3 mil pessoas ainda seguem em tratamento domiciliar ou em Hospitais, em todo o RS.

VACINAÇÃO

A primeira etapa da vacinação contra a Covid-19 seguiu nessa semana com a chegada das de mais 282.180 doses das vacinas, sendo 170.810 doses da Coronavac e 111.370 doses da AztraZeneca. Até o final de ontem (quinta-feira), o RS já havia recebido 511,2 mil vacinas para aplicação da 1a e 2a dose. Dessas, 282.180 já foram distribuídas em todo o Estado, sendo 109.579 doses aplicadas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 78.093 profissionais de saúde já foram vacinados no Rio Grande do Sul. Além deles, também receberam a primeira dose da vacina: 25.231 idosos e profissionais de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), 5.836 indígenas residentes em aldeias e 800 pessoas (maiores de 18 anos) com deficiência, moradores de residências inclusivas.

A 18a CRS recebeu 7.480 doses da vacina, sendo essas distribuídas para os 23 municípios do Litoral Norte gaúcho. Desse total, 3.437 foram aplicadas, o que equivale a aproximadamente 46% das doses recebidas. Desse total, foram vacinados até agora 2.472 profissionais de saúde, 489 idosos e profissionais de ILPIs, 87 indígenas e 29 pessoas com deficiência. Osório é a cidade que mais recebeu doses na região (1.195). Dessas, 41% já foram aplicadas. Até o momento foram vacinados 246 profissionais de saúde, 100 idosos e profissionais de ILPIs, 27 indígenas e 19 pessoas com deficiência.

DENÚNCIA FURA-FILA

Para coibir que pessoas fora dos grupos prioritários da campanha de vacinação contra a Covid-19 sejam vacinadas indevidamente, a SES e o Ministério Público do Estado (MP-RS) lançaram um formulário para denúncias de possíveis “fura-filas” da vacina. O formulário pode ser acessado neste link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9i-MxB1XRpsG4BEepVwW1X3gHZRc8rOnD9evWatIEA34t4w/viewform. Para denunciar, basta preencher nome, contato, o fato ocorrido e em qual município e qual serviço ocorreu. O nome do denunciante é resguardado. Depois da denúncia, o MP-RS abre um processo de apuração da possível irregularidade.

Quem tomar a vacina e não estiver em algum dos grupos de risco com prioridade para a imunização e também quem autorizou a aplicação irregular poderão responder por crime, improbidade administrativa ou dano moral coletivo, tanto nas esferas cívil ou criminal. Vale ressaltar que nessa primeira fase da vacinação só podem receber a vacina: profissionais de saúde (na área de combate a Covid), idosos e profissionais de Instituições de Longa Permanência para Idosos, indígenas residentes em aldeias e pessoas (maiores de 18 anos) com deficiência, moradores de residências inclusivas. Até esta quinta-feira (28), mais de 200 denúncias já haviam sido feitas em todo o Estado.