O Litoral Norte segue registrando um aumento no número de casos de Coronavírus. Segundo a 18a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), até o final desta quinta-feira (4), a região registrou aproximadamente 26,8 mil casos e mais de 480 óbitos por Covid-19. Apenas nos últimos sete dias foram registrados mais de 800 casos da doença e 12 mortes. Só em fevereiro foram registrados mais de 400 casos e quatro óbitos em cinco dias.

Osório segue como a cidade com mais casos por Covid-19 na região. A cidade contempla 18,7% do total de casos confirmados e 11,5% do total de mortes por Covid no Litoral Norte. O município é o único da região a ultrapassar os cinco mil casos do novo coronavírus, até o momento. Segundo o Boletim divulgado pela prefeitura municipal na quarta-feira (3), dos 13.733 testes realizados no município, 5.026 deram positivos, sendo 53 nos últimos quatro dias. Dessas, 4.750 pessoas estão curadas (94,5%), 215 em isolamento domiciliar, cinco em tratamento hospitalar, além de 56 pessoas que acabaram falecendo. Ainda segundo o Boletim, 8.615 testes realizados na cidade deram negativos e outros 92 aguardam o resultado. Doze dos 20 leitos de UTI do Hospital de Osório estão ocupados, sendo 10 deles com pessoas de outros municípios, o que não contabiliza para os números de Osório.

NÚMEROS

Até o final de ontem (quinta-feira) foram registrados no Litoral Norte 485 óbitos por Covid-19. A taxa de letalidade da doença na região permanece em 1,8%, porém segue menor que a do Estado, que é 2%. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Rio Grande do Sul tem aproximadamente 554,4 mil casos da doença, com mais de 10,9 mil óbitos. Em relação aos recuperados, o número já chegou a aproximadamente 533,3 mil pessoas, o que equivale a 96% do total de diagnosticados com o novo coronavírus em todo o Estado. Vale ressaltar que aproximadamente 10,2 mil pessoas ainda seguem em tratamento domiciliar ou em Hospitais, em todo o RS.