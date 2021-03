O Litoral Norte segue registrando um aumento no número de casos de Coronavírus. Segundo a 18a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), até o final desta quinta-feira (18), a região registrou aproximadamente 41 mil casos e mais de 790 óbitos por Covid-19. Apenas nos últimos sete dias foram mais de 3,1 mil casos e 134 óbitos por causa do novo coronavírus. Em março, já são 7.967 casos (média de 419,3 por dia) e 240 mortes (média de 12,6 por dia). Esse é o mês que registrou mais casos e óbitos pela Covid desde o início da pandemia.

Osório segue como a cidade com mais casos por Covid-19 na região. A cidade contempla 17,3% do total de casos confirmados e 11,5% do total de mortes por Covid no Litoral Norte. O município é o único da região a ultrapassar os sete mil casos do novo coronavírus, até o momento. Segundo o Boletim divulgado pela prefeitura municipal na quarta (17), dos 17.601 testes realizados no município, 7.123 deram positivos, sendo 473 nos últimos sete dias.

Do total de infectados, 6.294 pessoas estão curadas (88,3%), 715 em isolamento domiciliar, 22 em tratamento hospitalar, além de 92 pessoas que acabaram falecendo, sendo 19 apenas nos últimos sete dias. Os dois últimos óbitos foram confirmados na noite desta quarta-feira. Segundo a prefeitura, trata-se de um homem de 70 anos (com cormobidades) e uma mulher de 53 anos (sem cormobidades). Ainda segundo o Boletim, 10.124 testes realizados na cidade deram negativos e 354 aguardam pelo resultado.

Todos os 20 leitos de UTI do Hospital de Osório seguem ocupados, sendo oito deles com pessoas de outros municípios, o que não contabiliza para os números de Osório. Já nos leitos clínicos, 11 dos 28 pacientes são moradores de outras cidades. Ao todo, o Hospital São Vicente de Paulo conta com 48 pacientes (29 de Osório e 19 de outros municípios), sendo 37 (22 de Osório e 15 de outras cidades) com Covid e outros 11 (sete de Osório e quatro de outros municípios) com suspeita da doença.

NÚMEROS

Até o final de ontem (quinta-feira), foram registrados 40.938 casos do novo coronavírus no Litoral Norte. Desse total, 34.753 estão recuperados da doença, o que equivale a 84,8% dos infectados na região. Outras 5.389 pessoas seguem com a doença ativa na região. O Litoral já registra 796 óbitos por Covid-19. A taxa de letalidade da Covid-19 no Litoral Norte subiu para 1,9%, porém permanece menor que a do Estado, que é 2,1%.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Rio Grande do Sul tem mais de 763,8 mil casos da doença, com 15,8 mil óbitos. Em relação aos recuperados, o número já chegou a aproximadamente 716,9 mil pessoas, o que equivale a 94% do total de diagnosticados com o novo coronavírus em todo o Estado. Vale ressaltar que aproximadamente 31,1 mil pessoas ainda seguem em tratamento domiciliar ou em Hospitais, em todo o RS.