O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) confirmou a 1ª morte por afogamento durante a Operação Verão RS Total 2021-22. O caso aconteceu na segunda-feira (10), na praia de Cidreira. A vítima, que não teve a identidade divulgada, é uma mulher de 44 anos de idade, moradora de Viamão, na região Metropolitana do Estado.

Segundo os Bombeiros, a mulher estaria tomando banho na área sinalizada para pesca, a 4,3 quilômetros da guarita 173. Os guarda-vidas foram acionados por alguns veranistas e se dirigiram até o local. Eles conseguiram retirar a mulher da água com vida, mas em grau seis de afogamento, o mais alto conforme os Bombeiros.

Após ser socorrida pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a mulher foi levada ao Hospital de Cidreira, onde, infelizmente, acabou não resistindo e vindo a óbito.

O CBM alerta para que os banhistas entrem no mar apenas nos locais demarcados com bandeiras vermelhas e amarelas, onde ficarão na visão dos guarda-vidas. Conforme a corporação, até terça-feira (11) foram registrados 156 salvamentos em todo o Litoral Norte gaúcho, sendo a sua maioria (36) em Torres.

