Ocorreu na manhã de sábado (25), o lançamento da Semana Conexão Natureza no Litoral. O evento de abertura foi uma competição de remo no Rio Tramandaí, em Imbé. Praticamente sem vento, as condições do tempo favoreceram a realização do evento que contou com a participação de atletas da canoagem, caiaque e Stand Up Paddle (SUP).

A Semana Conexão Natureza faz parte do projeto turístico Triângulo das Águas, idealizado pelos municípios de Imbé, Osório e Tramandaí, que têm como objetivo valorizar os cenários turísticos da região. Idealizado pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Osório (ACIO) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Tramandaí e Imbé, o projeto conta com o apoio das prefeituras dos municípios, além de instituições como o Sesc, Senac e Jamboo.

PASSEIO CICLÍSTICO

Para encerrar a Semana Conexão Natureza, vai ser realizado no próximo domingo (03/10), o 1º Passeio Ciclístico Sesc – Triângulo das Águas. A saída está marcada para às 8h de domingo, no complexo da Lagoa do Marcelino, em Osório. O percurso de 27 vai seguir pela ERS-030, passando por Tramandaí e finalizando no Guia Corrente, em Imbé.

As inscrições podem ser feitas no Sesc Osório, na Avenida Getúlio Vargas, 1.680 – Loja, no Parque Real ou no endereço eletrônico: www.sescnet.sesc-rs.com.br/producao/sescnet/hespeventoselecaomodalidade.aspx?1. O valor da inscrição é de 30 reais para os usuários do Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércios e Serviços ou Empresários e R$ 40,00 para o público em geral.

