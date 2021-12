Daer iniciou reparos na ponte sobre o Arroio Sangradouro Grande, entre Capivari e Osório.

O Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) iniciou na terça-feira (14), os reparos nas fundações da Ponte sobre o Arroio Sangradouro Grande, localizado na RSC-101, entre os municípios de Osório e Capivari do Sul. O serviço que durou entre 14h e 30min e 16h causou bloqueio de uma faixa da pista, no quilômetro 96,91.

Estão sendo realizados os serviços de acréscimo de armadura e aumento do recobrimento de três estacas no apoio de extremidade da obra, localizado no lado de Osório. Conforme o Daer, o trabalho deve ser concluído até o final de dezembro. Enquanto isso, haverá outros bloqueios na ponte, os quais vão ser informados pelo Departamento.

ACESSO A PALMARES DO SUL

Outra obra que foi iniciada pelo governo do Estado neste mês é a de alteração na rótula de acesso ao município de Palmares do Sul. A meta é reduzir o risco de acidentes no quilômetro 140 da RSC-101, no entroncamento com a ERS-776.

Além da rótula estão sendo implantadas linhas de redução de velocidade, placas e tachões para facilitar a fluidez do tráfego. A obra executada pelo Daer está avaliada em aproximadamente um milhão de reais. A previsão é de que a nova rótula seja entregue no primeiro semestre de 2022.

Com isso, o tráfego na RSC-101 não será mais no meio da rodovia, mas pelo contorno do canteiro central, em sentidos opostos. Segundo o diretor de Infraestrutura Rodoviária do Daer, Richard Polo, trata-se de “uma rótula fechada, com espera no centro para quem quiser ingressar em Palmares, de um lado, ou na localidade de Estância Pinhal, do outro”.

Fotos: Daer

