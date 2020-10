Em tempos de mudança, quem pode dizer que não está precisando de um “gás”

em seus negócios? Então, neste artigo vamos falar um pouco em como trazer

mais qualidade e inovação para a área de vendas.

Vamos pensar no nosso negócio hoje; como estão acontecendo as vendas por lá?

Você está satisfeito com o desempenho de seus vendedores? O cliente está

satisfeito com o que você vem oferecendo a ele? Há um planejamento comercial

no seu negócio?

Todos estes questionamentos devem percorrer a mente daqueles envolvidos

com vendas, seja o gestor, o diretor, o vendedor, o cliente ou o colaborador, pois

não é em vão o slogan “somos todos vendedores” que tanto já ouvimos por ai,

pois, o cliente pode ser também um grande vendedor de nossos produtos, claro

se conseguirmos fazer a mágica do encantamento para com ele.

No atual momento, o foco precisa também ser dado em aprendizado e

adaptações. Nunca se falou tanto em se reinventar, transformar limão em

limonada, construir equipes multidisciplinares que realmente acreditem e façam

um atendimento diferenciado para a realização da venda, seja físico ou digital. E

quem faz tudo isso são as pessoas!

Fazendo uma retrospectiva, se percebe a construção de alguns mitos sobre

vendas: “vende mais quem oferece mais”, “vendedores estão em todas as

esquinas”, “a pessoa já nasce vendedor”. Como se pode ver, o mundo mudou, e

já se sabe que o aprimoramento individual está relacionado às questões internas

da empresa, como a cultura, a visão e as relações que nelas acontecem.

Saliento que a força de venda está proporcionalmente interligada a motivação do

vendedor, por isso, se ressalta a qualificação, investimento em treinamentos,

inspiração na busca do sentido e propósito de ser vendedor e a busca de sua

evolução constantemente. Com o aumento das vendas on line, surge

questionamentos de como será o papel do vendedor num futuro próximo?

Podemos afirmar que, mais do que nunca ele deve estar conectado ainda mais e

se adaptar a jornada da digitalização.

E, para concluir, deixo uma dica muito importante a todos os vendedores neste

dia: O cliente já estava em transformação, agora o grande desafio é redescobrir

quem ele vai ser no pós pandemia.

Psicóloiga

Senac – Tramandaí