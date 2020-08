Uma explosão na manhã desta segunda-feira (24) acabou ocasionando um incêndio em um restaurante da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado por volta das 5h e teria atingido o Bamboo Sushi House. O estabelecimento de culinária japonesa está localizado na Avenida Paraguassu, esquina com a Rua Tupanciretã, na região central de Capão da Canoa.

Os bombeiros informaram que devido a explosão, objetos e estilhaços foram lançados a metros de distância. O restaurante estava fechado no momento do incêndio e não havia ninguém no local na hora da explosão, não havendo feridos. A suspeita é de que possa ter havido um vazamento de gás, o que causou a explosão e consequentemente o incêndio.

No final da manhã de ontem (segunda-feira), uma equipe da perícia seguia no local, averiguando as possíveis causas do ocorrido. O caso foi registrado na delegacia de Capão e a Polícia Civil está investigando o caso.

OUTRO INCÊNDIO

Um incêndio atingiu residências em um condomínio, neste domingo (23), em Xangri-lá. O caso ocorreu na Avenida José Bruno Klein. O fogo teria iniciado na lareira de uma das casas. Dois imóveis teriam sido atingidos, mas apesar dos danos materiais, não houve feridos.

Foto: Divulgação