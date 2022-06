Restos humanos são encontrados em obra

Uma grande obra que está sendo realizada na Rua Júlio de Castilhos até a Lagoa do Violão, no Centro de Torres, precisou ser embargada temporariamente devido à localização de restos humanos no local. Segundo informações, durante a limpeza do terreno, os funcionários encontraram um crânio enterrado. Os restos humanos foram levados para o Instituto Geral de Perícia (IGP), onde serão analisados.

O terreno pertence a uma área histórica de Torres, que não era um cemitério. A prefeitura da cidade, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e o Instituto Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul (Iphae) foram avisados sobre os achados. Pesquisas arqueológicas e históricas deverão promover estudos sobre o local e os achados humanos.

A edificação terá 37 apartamentos com 100 vagas de garagem. Em sua parte frontal, manterá preservadas duas casas históricas de Torres que serão restauradas e transformadas em área cultural. Segundo a prefeitura da cidade, a obra está totalmente legalizada, inclusive com aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Torres, já que se encontra dentro da poligonal de entorno da Igreja São Domingos das Torres, único bem histórico tombado no município.

