A CCR Viasul anunciou na última quinta-feira (9), as ações que irá implementar nas rodovias sob sua concessão durante a temporada de Verão. A Campanha ‘Retomada Verão Seguro’ vai contar com a participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Agência Nacional de Transportes terrestres (ANTT), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), da Brigada Militar (BM), do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) e do Governo do Estado.

Entre as principais ações a serem realizadas até o Carnaval de 2022, está a campanha educativa ‘Quem é grande torce certo. Torce pela vida’, onde, por meio de banners dispostos ao longo da BR-290 (Freeway), reforça aos motoristas sobre a importância de adotar práticas seguras no trânsito, como o uso do cinto de segurança, não utilizar celular ao dirigir, respeitar os limites de velocidade e não dirigir após ingerir bebida alcoólica. Para a ação, a Concessionária se baseou no clássico Grenal, reforçando que, independente do clube de cada um, quando se trata de segurança no trânsito, todos ‘torcem para o mesmo time’.

Outro ponto que também foi apresentado no lançamento da campanha é o retorno da divulgação da previsão de tráfego. Desde o início da pandemia, a CCR passou a informar somente o percentual do fluxo de veículos em suas rodovias durante períodos de feriado. Agora, com o avanço da vacinação em todo país e no mundo, a empresa voltará a divulgar tanto o quantitativo de veículos quanto os horários de pico do tráfego. “É extremamente importante que exista uma coesão entre todos os órgãos que compõem o trânsito, de modo a transmitir uma mensagem de segurança a todos os motoristas para que tenhamos, de fato, a manutenção de um comportamento seguro dos usuários no ambiente viário”, afirma o diretor-Presidente da CCR Viasul, Fausto Camilotti.

NOVIDADES NO PEDÁGIO

Outra novidade que também foi anunciada pela Concessionária é que, a partir de agora, todas as praças de pedágio das BRs 101, 290 e 386 passarão a aceitar o pagamento da tarifa por meio de cartão de crédito ou débito, preferencialmente por aproximação. No momento, são aceitas as principais bandeiras existentes no mercado. A ação é uma medida de facilitar a viagem dos usuários, uma vez que a o dinheiro físico está cada vez menos presente no dia-a-dia.

Em parceria com os Bombeiros, os colaboradores das cabines distribuirão pulseirinhas de segurança para as famílias que estejam com crianças, como forma de diminuir o número de casos de crianças perdidas. No material, será possível escrever o nome da criança e do responsável, além da guarita de referência no caso da criança se perder.

PASSAGEM AUTOMÁTICA

Mesmo com a facilidade do pagamento via cartão, a CCR destaca sobre a modalidade de pagamento automático, ou seja, via TAG. A TAG é um equipamento eletrônico que permite fazer o pagamento da tarifa do pedágio de forma automática, ou seja, sem a necessidade de parar ao passar pela cabine. Atualmente, a Concessionária possui convênio com cinco empresas de cobrança automática, que possuem os mais diversos planos, que vão desde a modalidade pré-pago até a isenção da mensalidade. Para saber qual o mais conveniente, acesse: www.ccrviasul.com.br/servicos/cobranca-automatica e confira.

ATENDIMENTO PARA CAMINHONEIROS

Talvez uma das maiores novidades anunciadas durante o lançamento da campanha ‘Retomada Verão Seguro’ seja a inauguração do consultório odontológico exclusivamente para caminhoneiros. Por meio da parceria entre o Instituto CCR e a Odontoprev, a Concessionária implantou um consultório na base do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) de Gravataí, na altura do quilômetro 77 da pista sentido Litoral – Porto Alegre.No espaço, destinado aos caminhoneiros, o atendimento é feito gratuitamente, realizando procedimentos que vão desde uma simples limpeza, restaurações, serviços de urgência até pequenas cirurgias, tudo visando o bem-estar, saúde e conforto do caminhoneiro.

REFORÇO NO ATENDIMENTO

Os usuários dos trechos atendidos pela CCR Viasul têm à disposição, 24 horas por dia, atendimento de emergência médico e mecânico, inspeção permanente de tráfego, solicitação de informações, entre outros, acionados por meio do Disque CCR Viasul: 0800 000 0290 ou pelo Whatsapp: (51) 3303-3858.

Além do atendimento ao longo dos 473 quilômetros, a concessionária disponibiliza 14 Bases de Serviços Operacionais, onde ficam dispostos os veículos indispensáveis ao atendimento das ocorrências. Sete desses pontos contam com SAU, oferecendo estruturas com banheiros, fraldários, água e café, totens para informações, entre outros. Importante destacar que, de forma a atender o aumento da demanda, a Concessionária irá ampliar a estrutura de sanitários durante o período.

As equipes do SAU são compostas por mais de 200 colaboradores, dos quais aproximadamente 100 são de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), entre socorristas, enfermeiros e médicos. A frota do serviço é composta por 67 veículos de atendimento, entre guinchos leves e pesados, caminhões-pipa, caminhões de apreensão de animais, ambulâncias de resgate e de UTI móvel.

Ainda, por meio do site: www.ccrviasul.com.br, é possível acompanhar todas as informações da situação das quatro rodovias sob concessão (BRs 101, 386, 448 e Freeway), além do fluxo de tráfego em tempo real pelo link: www.ccrviasul.com.br/fluxo-de-trafego.

Toda essa operação ganha ainda mais agilidade por meio do acompanhamento integral feito pelas equipes do Centro de Controle Operacional (CCO), por meio das 48 câmeras de CFTV que fazem o monitoramento das BRs 101 e 290. Vale ressaltar que, durante todo o período da ‘Retomada Verão Seguro’, o efetivo das equipes será reforçado em 30%, visando agilizar ainda mais os atendimentos, tanto nas praças quanto no SAU.

