O presidente da Assembleia Legislativa do RS (AL-RS), Gabriel Souza (MDB), esteve reunido na tarde de quinta-feira (26), de maneira virtual, com o vice-governador do Estado e secretário de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior. Entre os principais temas da reunião, foi debatida a possibilidade de mais efetivo e viaturas para dois municípios do Litoral Norte gaúcho: Santo Antônio da Patrulha e Terra de Areia.

Conforme o deputado Gabriel, é de suma importância o investimento na área, visto que a região teve um aumento populacional considerado na pandemia. “As melhorias, seja por meio de mais profissionais ou da aquisição de equipamentos e viaturas, representam mais segurança e qualidade de vida, tanto para a população quanto para a própria corporação”, afirmou o presidente da AL-RS.

Os vereadores do MDB de Santo Antônio da Patrulha Antônio Vieira Dias, Gabriel Diedrich e Ricardo Pires, presentes na reunião, reforçaram a necessidade de mais efetivo, tanto para a Brigada Militar (BM) quanto para a Polícia Civil (PC). De acordo com Diedrich, devido à extensão territorial do município e ao apoio às cidades vizinhas, se faz necessária a ampliação do número de policiais. Já o prefeito de Terra de Areia, Aluisio Teixeira, solicitou à Secretaria de Segurança do Estado a retirada de veículos sucateados que atualmente estão no pátio do Comando do Corpo de Bombeiros do município.

O secretário Ranolfo garantiu que a pasta irá analisar os pedidos de maneira a atender, dentro do possível, as demandas apresentadas nos próximos meses. O vice-governador também anunciou que graças ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Executivo de reequilíbrio econômico, com o apoio da Assembleia Legislativa, Terra de Areia irá receber uma nova viatura para a Brigada Militar (BM) do município ainda em 2021.

Foto: Divulgação