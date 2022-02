Foi realizado na última terça-feira (2), um encontro dos 22 municípios que integram o Conselho Regional de Desenvolvimento do Litoral (Corede Litoral) e da Associação Turística Litoral Norte. O objetivo da reunião foi debater projetos para a transformação do Litoral Norte gaúcho no novo destino turístico do Estado.

Desta vez, a reunião, que ocorreu no município de Terra de Areia, teve por objetivo finalizar a proposta do projeto que será desenvolvido pela Secretaria de Turismo do Estado para uso dos recursos financeiros repassados ao Corede. Durante o evento, foram definidos objetivos, metas e ações com a finalidade de mapear os atrativos turísticos, as rotas e roteiros existentes e potenciais, bem como desenvolver um produto integrado da região turística e o emprego de tecnologias inovadoras para o marketing e a promoção do destino turístico.

CIDADE INTEGRADA – O município de Santo Antônio da Patrulha, que integrava a Região Turística Delta do Jacuí, passou a pertencer agora à região turística do Litoral Norte tendo em vista aspectos geográficos e culturais similares aos municípios da região.



