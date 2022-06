Reunião debaterá programação da Semana Farroupilha no município

Vereador Charlon, Miguel Fraga e Luis Soledade.

OSÓRIO – Na segunda-feira (5), o presidente do Legislativo osoriense, Charlon Müller (MDB), recebeu a visita do patrão do Piquete de Tradições Gaúchas (PTG) Bocal de Prata, Luis Soledade; e do capataz da instituição, Miguel Fraga. No encontro, o PTG buscou a parceria da Câmara de Vereadores para apresentar ao Executivo municipal sugestões de atividades a serem desenvolvidas durante a Semana Farroupilha, em setembro.

O PTG pretende oferecer oficinas de chimarrão, culinária tradicionalista, lidas campeiras e danças tradicionais da cultura gaúcha para estudantes das Redes Públicas Municipal e Estadual de ensino.

Na próxima quarta-feira (15), está marcada uma reunião na prefeitura com o prefeito Roger Caputi, onde será debatida a programação para os festejos Farroupilhas deste ano. Além do prefeito, está prevista a participação dos secretários Dilson Maciel (Educação) e Eduardo Pellegrini (Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude). Na ocasião, também será apresentado o calendário de eventos do PTG Bocal de Prata para o segundo semestre de 2022.

