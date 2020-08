Uma reunião realizada na manhã da última sexta-feira (14), no gabinete do prefeito Affonso Flávio Angst (Bolão), oficializou o início do processo de instalação do Porto que vai ser construído no município. O encontro contou com a presença de representantes da empresa catarinense Doha Investimentos e Participações AS; responsável pela realização da obra; do deputado federal Bibo Nunes, do secretário municipal de Meio Ambiente, Município Luiz Carlos Schmitt; além de representantes da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) e da administração local.

As obras do Porto de Arroio do Sal devem iniciar em janeiro de 2021 e a previsão de conclusão é de aproximadamente três anos, passando a ser o maior porto do estado, com calado (profundidade) de 30 metros, possibilitando receber navios com até 20 mil containers. Segundo o empresário Anderson César Leobino, um dos representantes da Doha Investimentos e Participações AS, o novo Porto vai trazer inúmeras vantagens, não apenas para a região do Litoral Norte, mas também, para a economia do Estado.