Ricardinho e Agafuc terminam em 3º lugar no Brasileiro de Futebol de Cegos

Desta vez não deu para a Agafuc! Em busca do sexto título do Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos, a Associação Gaúcha de Futebol de Cegos (Agafuc) acabou terminando na terceira colocação. Depois de vencer as quatro partidas da primeira fase, o time derrotou o INV pelo placar de 3 a 0 nas quartas de final, na última sexta-feira (11).

Porém, no sábado (12), a Agafuc acabou caindo nos pênaltis para a Apace. No domingo (13), a equipe gaúcha venceu o AMC pelo placar de 1 a 0, com gol de Nonato, ficando com a terceira colocação. Além disso, a Agafuc terminou com os três maiores artilheiros: Nonato (7), Léo (6) e o osoriense Ricardinho, que marcou quatro gols na competição. A Agafuc também conquistou o Troféu Fair Play ‘Pedro Beber’, novidade para esta edição e que homenageou o ex-presidente da entidade, Pedro Beber, falecido no início de setembro deste ano.

Na final, a Apace (PB) derrotou o Maestro (PR) nos pênaltis por 3 a 2, conquistando o título do Brasileiro pela quinta vez, se igualando a Agafuc e Adevibel (MG). O maior vencedor da competição é o ICB (BA), com sete conquistas. O Brasileirão de Futebol de Cegos foi disputado entre os dias seis e 13/11 no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP) e contou com a participação de 15 equipes.

Fotos: Divulgação