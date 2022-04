Osoriense Ricardinho marcou o gol que deu o título da competição a Agafuc.

Entre os dias 22 e 26 de março, o Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP), recebeu a quarta edição da Supercopa Brasil de Futebol de Cegos. A competição, que reuniu os quatro melhores do último Brasileiro da modalidade, contou com as equipes da Agafuc (tri campeã e única vencedora da competição), Apace-PB, Cedemac-MA e Maestro-PR. Os times jogaram todos contra todos, avançando os dois melhores para a grande final.

Liderada pelo melhor jogador do mundo na modalidade, o osoriense Ricardinho, a multicampeã Agafuc confirmou o favoritismo e chegou a decisão. Após empatar em 1 a 1 contra o Maestro na estreia, o time de Canoas venceu a Apace (com gol de Ricardinho) e a Cedemac (com gol de André), ambas vitórias por 1 a 0.

Com sete pontos, a Agafuc terminou com a mesma pontuação do Maestro, mas ficando em 2º pelo saldo de gols. As duas equipes iriam se reencontrar na decisão após terem ficado no empate na abertura da competição.

FINAL (dois tempos de 15min) – O duelo começou truncado e apenas aos quatro minutos de partida saiu a primeira chance de perigo. Ricardinho recebeu de Nonato, trouxe para o meio, chutou e o goleiro Abrahão fez a defesa em dois lances.

A resposta do Maestro saiu quatro minutos depois. Aos oito, Tiago Paraná recebeu na entrada da área e chutou cruzado para a defesa de Luan. Na sequência, Nonato recebeu lançamento, chutou de longe e Abraão defendeu.

Aos 10min e 30seg, teve falta para a Agafuc: o argentino Ángel rolou para Ricardinho, que limpou a marcação e chutou para a defesa de Abrahão. E foi só na primeira etapa.

SEGUNDO TEMPO – A Agafuc começou para cima e logo com um minuto e meio quase chegou ao gol. Ricardinho cruzou a quadra levando a bola e de frente para o gol parou no goleiro Abrahão. Aos três, Ricardinho passou por todo o time adversário, mas acabou sendo travado na hora do chute. Na sequência Nonato tentou a finalização e o goleiro do Maestro segurou firme.

Aos cinco minutos, em mais uma jogada do ala osoriense, Ricardinho chutou cruzado e Nonato de carrinho não conseguiu alcançar. No lance seguinte, o Maestro respondeu com Paraná: o camisa nove recebeu no lado da quadra, chutou forte e a bola passou perto do gol de Luan. Sem conseguir entrar na área da Agafuc, o time paranaense seguiu arriscando nos chutes de longa distância, mas sem êxito.

Aos 7min e 11seg, a Agafuc conseguiu abrir o marcador. Em mais uma jogada individual de Ricardinho, o camisa 10 invadiu a área e chutou cruzado, a bola acabou desviando levemente em Emerson e matou o goleiro Abrahão: 1 a 0 Agafuc. No lance seguinte quase saiu o empate. Tiago Paraná fez jogada individual, chutou no canto e Luan segurou firme.

Com o Maestro se mandando para frente para empatar, a partida acabou ficando aberta e com chances para os dois lados. Aos 10 minutos, Nonato recebeu de Ricardinho na área e chutou para a defesa de Abrahão. Aos 11min e 30seg, Cássio lançou Guegueu, que mandou o chute de primeira para grande defesa de Luan. Aos 12 minutos, falta para a Agafuc: Ricardinho recebeu, passou por três e de frente para o gol chutou firme, obrigando Abrahão a defender com o pé.

No final do jogo, o Maestro foi para o tudo ou nada e quase conseguiu o empate. Faltando 17 segundos para o término da partida, Paraná tentou uma jogada aos trancos e barrancos e na hora de tentar a finalização dentro da área, o jogador acabou escorregando e não conseguiu finalizar, ficando a bola com o goleiro Luan. Depois disso, não havia tempo para mais nada e a Agafuc confirmou a vitória por 1 a 0 e o quarto título (em quatro edições) da Supercopa Brasil de Futebol de Cegos.

Já na decisão do terceiro lugar, a Apace bateu o Cedemac por 1 a 0, gol de Jardiel, que acabou terminando na artilharia da competição com três gols marcados em quatro jogos.

Agafuc conquistou as quatro edições da Supercopa Brasil de Futebol de Cegos.

Fotos: CBDV

