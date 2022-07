Ricardinho é campeão do Desafio das Américas de Futebol de Cegos

Foto: Renan Cacioli

Entre os dias cinco e nove de julho, o Centro de Esportes Paralímpicos em São Paulo (SP) recebeu as seleções do Brasil, Argentina, Chile e Colômbia para o Desafio das Américas de Futebol de Cegos. Vale destacar que a seleção brasileira jogou com duas equipes: o time A formado por seus principais jogadores, incluindo o osoriense Ricardinho; e o time B, formado por jovens atletas e revelações da modalidade.

As cinco seleções se enfrentaram em um pentagular, onde a campeã seria aquela que somasse mais pontos no final das cinco rodadas. A seleção brasileira estreou na terça-feira (5), goleando o Brasil B por 4 a 0 com gols de Ricardinho, Nonato, Tiago Paraná e Jardiel. Na segunda rodada, na quarta (6), o Brasil passou pela Argentina por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Nonato, após bela jogada de Ricardinho.

Após folgar na 3ª rodada, o Brasil voltou a quadra na sexta-feira (8) contra e Chile e conseguiu mais um triunfo, dessa vez pelo placar de 2 a 0. Jardiel e Nonato, com mais uma assistência de Ricardinho fizeram os gols da vitória. Com o resultado, somado ao empate sem gols entre Argentina e Colômbia, a seleção brasileira conquistou o título da competição com uma rodada de antecedência.

Com o título confirmado, o Brasil voltou a quadra no sábado (9) para encerrar sua participação no Desafio das Américas contra a Colômbia. Após um primeiro tempo sem gols, onde a seleção brasileira acabou sofrendo com a forte marcação colombiana, o Brasil, aos poucos, conseguiu se soltar mais na segunda etapa, criando oportunidades e chegando ao primeiro gol.

Aos quatro minutos, Cássio partiu com a bola em velocidade. O camisa 5 foi levando até próximo à área, onde encheu o pé acertando o ângulo do goleiro Willian: 1 a 0. Se a criação do Brasil estava com problemas, o individual funcionou: Aos 12 minutos, em jogada semelhante ao primeiro gol, Maicon atravessou a quadra com a bola, passou por dois marcadores e bateu no cantinho para fazer 2 a 0.

E para fechar a conta, não podia faltar um gol de Ricardinho. Faltando 36 segundos para o término da partida, teve uma falta para o Brasil próximo à entrada da área. Tiago Paraná pisou para Ricardinho, o camisa 10 da seleção puxou para direita e enfiou um bicudo para fazer o 3 a 0 e fechar o placar. Com o resultado, o Brasil terminou o campeonato com 12 pontos (quatro vitórias em quatro jogos), marcando nove gols e não sofrendo nenhum.

Já no outro do jogo do dia, o Brasil B segurou o 0 a 0 com a Argentina, resultado suficiente para confirmar o vice-campeonato. Já a Argentina, acabou na terceira colocação, com cinco pontos, dois a menos que o Brasil B. o Chile com três pontos ficou em quarto e a Colômbia com um ponto ganho terminou com a lanterna da competição. Vale ressaltar que o torneio valeu como preparatório para a Copa América que será disputada entre 20 e 29 de outubro na cidade de Córdoba, na Argentina. A competição dá vaga no Mundial da modalidade, que acontecerá no ano que vem, em Birmingham, Inglaterra.

Pelas redes sociais, Ricardinho agradeceu o apoio de todos na disputa por mais um título: “Só quero agradecer a todos vocês que torceram muito pela nossa seleção, aos meus apoiadores, para este grupo de atletas e comissão técnica maravilhosos, que tem me ensinado muito, e principalmente a Deus que tem me concedido saúde para trabalhar forte”, escreveu o três vezes melhor do mundo de Futebol de Cegos.

