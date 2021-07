Há menos de 50 dias para início dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, a seleção brasileira de Futebol 5 teve sua convocação realizada na tarde de terça-feira (6). Entre os 10 convocados novamente está o nome de Ricardo Steinmetz Alves, o Ricardinho.

Considerado o melhor jogador da modalidade e eleito três vezes o Melhor do Mundo (2006, 2014 e 2018), o osoriense vai em busca da quarta medalha de ouro na competição. As outras conquistas foram em Pequim (China) em 2008, Londres (Inglaterra) em 2012 e no Rio de Janeiro (RJ) em 2016. Ele só não esteve presente no 1º título da seleção, conquistado em Atenas (Grécia) em 2004.

Na busca pelo hexa, na sexta disputa do Futebol 5 nas Paralimpíadas, a seleção treinada pelo técnico Fábio Vasconcelos não vai ter um caminho fácil rumo ao ouro. Cabeça de Chave do Grupo A, o Brasil tem pela frente na primeira fase as seleções da China (atual terceira melhor do mundo e 4ª na Paralimpíada do Rio), a França (atual campeã europeia) e o Japão (país anfitrião).

Na outra chave está a arquirrival e principal adversária na disputa pelo ouro, Argentina. Os hermanos vêm em busca de quebrar um tabu contra a seleção brasileira, visto que perdeu os dois últimos mundiais da modalidade para o Brasil: Em 2018 em Madri, na Espanha; e 2014 em Tóquio.

Em relação às Paralimpíadas a situação ainda é pior. Nas quatro edições anteriores a Argentina conquistou uma prata em Atenas (perdendo a final para o Brasil) e dois bronzes em Pequim e no Rio de Janeiro (sendo eliminada pela seleção brasileira na semifinal). Ao lado da Argentina no grupo estão os países da Espanha (bronze em Londres e Atenas), o Marrocos (campeão africano) e a Tailândia (vice-campeã asiática).

PARALIMPÍADAS DE TÓQUIO

Na primeira fase as seleções jogam entre si dentro do grupo. Os jogos da 1ª fase estão marcados para os dias 29, 30 e 31 de agosto. Os dois 1os colocados avançam para as semifinais, com o cruzamento do 1º do A X o 2º do B e do 1º do B X o 2º do A. Esses dois jogos ocorrem no dia dois de setembro. Os vencedores vão disputar o ouro enquanto que os derrotados duelam pelo bronze. As disputas por medalhas ocorrem no dia 04/09. Os Jogos Paraolímpicos do Japão vão ser realizados entre 24 de agosto e cinco de setembro.

CONVOCADOS

Dos 10 convocados, quatro atletas pertencem à equipe da Associação Gaúcha de Futebol para Cegos (AGAFUC), incluindo Ricardinho. Além do camisa 10 da seleção brasileira, a equipe gaúcha tetra campeã nacional também teve convocados os seguintes jogadores: o goleiro Luan, o ala Tiago ‘Paraná’ e o pivô Nonato. Outros três times tiveram jogadores convocados: Maestro/PR (três), Apace/PB (dois) e Apadevi/PB (um). A seguir veja a convocação completa da seleção brasileira de Futebol 5

Goleiros: Luan (Agafuc/RS) e Matheus (Apadevi/PB).

Luan (Agafuc/RS) e Matheus (Apadevi/PB). Fixo : Cassio (Maestro/PR) e Damião (Apace/PB).

: Cassio (Maestro/PR) e Damião (Apace/PB). Alas: Gledson (Maestro/PR), Jardiel (Apace/PB), Ricardinho e Tiago ‘Paraná’ (Agafuc/RS).

Gledson (Maestro/PR), Jardiel (Apace/PB), Ricardinho e Tiago ‘Paraná’ (Agafuc/RS). Pivôs: Jefinho (Maestro/PR) e Nonato (Agafuc/RS).

Foto: Divulgação