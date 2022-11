Rodada do Municipal de Futsal segue nesta sexta-feira

OSÓRIO – No início da terceira semana de jogos do Campeonato Municipal de Futsal, quatro jogos movimentaram a quadra do Ginásio A da Vila Olímpica na noite de quarta-feira (16). No Feminino, Fênix e Nova Era empataram em 1 a 1. Após um primeiro tempo sonolento, o Nova Era abriu o placar na segunda etapa. Laís tabelou com Julia e na entrada da área encheu o pé para fazer 1 a 0. O Fênix conseguiu o empate na insistência de Karen. A camisa 10 teve que chutar duas vezes para vencer a goleira Bruna e deixar tudo igual: 1 a 1.

Após o gol, o Fênix seguiu em cima atrás da virada, mas o jogo terminou mesmo empatado. O resultado praticamente classificou o SER Flamengo. Com quatro pontos, a equipe só não se classifica com uma combinação de resultados. Com seis pontos, o Nanda já estava classificado. Nova Era e Fênix com dois pontos, Gurias com um ponto e Magnus com zero ponto brigam pelas outras duas vagas.

Nesta sexta (18), o Gurias enfrenta o SER Flamengo e o Fênix pega o Nanda. Já na próxima segunda-feira (21), Magnus e Nova Era encerram a fase de classificação. Lembrando que no Feminino, só haverá três jogos para cada equipe na fase de grupos.

SÉRIE PRATA

Pelo Masculino, na Série Prata, duas partidas foram realizadas. Pelo grupo A o Jaguaras derrotou o Spartans por 4 a 2 e confirmou a vaga nas semifinais da competição. Precisando vencer para seguir vivo, o Spartans começou em cima e abriu o placar logo no início da partida. Após escanteio, Gabriel chutou de primeira para fazer 1 a 0.

O Jaguaras chegou ao empate em uma jogada de bola parada. Cavani cobrou falta, o goleiro Willian espalmou, a bola subiu e na volta Roger botou o pé para empatar: 1 a 1. A virada saiu antes do intervalo. Em contra-ataque, Cavani lanço Jean, que de carrinho jogou para o fundo do gol: 2 a 1.

Na segunda etapa, o Jaguaras ampliou. Henrique recebeu de Leonardo e bateu no canto para fazer o 3 a 1. Na sequência, Roger pisou e Jean encheu o pé para fazer o quarto. O Spartans ainda conseguiu descontar para 4 a 2 com Gabriel, após um bate-rebate dentro da área, mas foi só.

Já com o jogo finalizado, Cavani tirou a camisa e mostrou a equipe adversária fazendo um gesto de silêncio. A arbitragem não gostou da atitude do atleta e deu cartão amarelo para o camisa 15 do Jaguaras. Como ele já tinha um amarelo recebido durante o jogo, tomou o segundo e foi expulso, desfalcando a sua equipe para o mata-mata.

Com o resultado, o Jaguaras chegou a seis pontos e com saldo +3 já está classificado. Já o Spartans chegou a terceira derrota em três jogos e está eliminado da competição. Nesta sexta, Milan e Sertão duelam pela outra vaga. Para se classificar o Milan precisa vencer por cinco ou mais gols de diferença. Qualquer outro resultado classifica o Sertão. A partida está marcada para às 20h e 10min.

FILLER DERROTA ATLÉTICO E SE CLASSIFICA

Na chave B, o Filler venceu o Atlético de Madrid pelo placar de 3 a 2 e confirmou a vaga nas semifinais. O time saiu na frente com Vagner. O camisa 9 recebeu de Marco e bateu no canto para abrir o placar. Com o Atlético desperdiçando chances para empatar, quem marcou foi Filler, que ampliou a vantagem antes do intervalo. Igor recebeu de Marco e tocou na saída de Tiago para fazer o 2 a 0.

O Atlético seguiu perdendo gols e só não levou o terceiro porque o goleiro Tiago salvava atrás. Até que Bonilha acertou um belo chute para descontar: 2 a 1. O empate saiu logo em seguida, novamente com Bonilha. O camisa seis tabelou com Thiaguinho e com um toque tirou do goleiro para fazer o 2 a 2.

Faltando quatro minutos para o fim, Biel (Atlético) reclamou com a arbitragem após a partida ser parada para atendimento de um atleta do Filler. A reclamação foi tanta que ele acabou sendo expulso. A expulsão acabou prejudicando a sua equipe. Próximo do final da partida, o Filler roubou a bola e após bela triangulação, Tales empurrou para o gol vazio, fazendo o 3 a 2. O Atlético bem que tentou ir atrás do empate, mas parou no goleiro Marcelo e não houve tempo para mais nada.

Com seis pontos, o Filler lidera o grupo e já está classificado para o mata-mata. Com quatro pontos, o Atlético de Madrid ainda não confirmou a classificação. Já eliminada, a Juventus encara o Passinhos na segunda, a partir das 19h e 30min. O Passinhos precisa vencer por três ou mais gols de diferença para se classificar. Qualquer outro resultado e quem passa é o Atlético.

Filler venceu Atlético de Madrid por 3 a 2 e garantiu vaga na semifinal da Série Prata.

SÉRIE OURO

Já na Série Ouro, um jogo ocorreu pelo grupo B. O Cupim goleou o Real Madruga pelo placar de 6 a 2. O Real chegou a sair na frente. Após escanteio, Mateus empurrou para as redes: 1 a 0. Porém, o Cupim aproveitou os erros do adversário para construir a vitória. Após saída errada, Gabriel tocou de cavadinha, a bola bateu no travessão e na volta ele mesmo botou para dentro: 1 a 1. No lance, houve reclamação de que a bola teria tocado na mão de Gabriel no início da jogada, mas o gol foi validado.

Após outra bobeada da defesa do Real, a bola sobrou para Gabriel que só teve o trabalho de empurrar para o gol: 2 a 1. Melhor na partida, o Cupim chegou ao terceiro gol no chute de longe de Tailon. Após o gol, o jogo ficou nervoso, com muitas entradas fortes e bate-boca. O Real chegou a descontar no primeiro tempo. Lucas Xavier tabelou com Nikinho e tocou para o gol vazio: 3 a 2. Ainda antes do intervalo, o clima esquentou e acabou sobrando dois cartões vermelhos, ambos para o Cupim: o técnico Wesley e o camisa 7 Gabriel (até então artilheiro da noite) foram expulsos.

Com o clima um pouco mais calmo, a bola voltou a rolar na segunda etapa. Em mais um erro da defesa do Real, o Cupim chegou ao quarto gol. A bola sobrou para Hélio, que tocou entre as pernas do goleiro Matheus: 4 a 2. Na sequência, Hélio chutou de longe, a bola bateu em Calebe em cima da linha e entrou: 5 a 2. Ainda deu tempo de Hélio fazer o sexto, aproveitando rebote no chute na trave de Dinho. Final de jogo! Vitória do Cupim por 6 a 2.

Com o resultado, o Cupim chegou a quatro pontos e saldo +4. A equipe divide e liderança da chave com o West Ham. O Real Madruga permaneceu com um ponto e com saldo -4, divide a lanterna do grupo com o Tróia. Na última rodada, todos têm chance matemática de classificação. Nesta sexta-feira, às 20h e 50min, tem duelo entre Cupim e Tróia. Já na segunda, às 21h e 30min, haverá o confronto entre West Ham e Real Madruga.

Cupim goleou Real Madruga por 6 a 2 e encaminhou vaga para as semifinais da Série Ouro.

A terceira semana de jogos segue nesta sexta (18), com mais cinco partidas. Já na próxima segunda-feira (21), acontecerão os últimos quatro jogos da primeira fase do Municipal de Futsal. Lembrando que os jogos iniciam sempre às 19h e 30min, com entrada gratuita para toda comunidade osoriense. A seguir veja a classificação dos grupos e os próximos jogos da competição:

FEMININO .. .. .. .. EQUIPES J P SG GM Nanda 2 6 SER Flamengo 2 4 Nova Era 2 2 0 3 Fênix 2 2 0 2 Gurias 2 1 -3 Magnus 2 0 SÉRIE PRATA .. .. .. .. GRUPO A J P SG GM Sertão 2 6 5 Jaguaras 2 6 3 Milan 2 3 -3 Spartans 3 0 GRUPO B J P SG GM Filler 3 6 Atlético de Madrid 3 4 Passinhos 2 1 Juventus 2 0* SÉRIE OURO . . . . GRUPO A J P SG GM GAO 2 6 13 Bahia Show 2 6 11 Falência 2 0 -5 Perdidos 2 0 -19 SÉRIE OURO . . . . GRUPO A J P SG GM West Ham 2 4 4 7 Cupim 2 4 4 7 Cupim 2 1 -4 4 Tróia 2 1 -4 4 *A equipe da Juventus perdeu os três pontos da vitória por 3 a 2 contra o Filler por ter jogado com um atleta irregular. **Em negrito os classificados para as semifinais do Municipal de Futsal.

18/11 19h e 30min Gurias X SER Flamengo FEMININO \\ 20h e 10min Milan X Sertão PRATA (A) \\ 20h e 50min Cupin X Tróia OURO (B) \\ 21h e 30min Fênix X Nanda FEMININO \\ 22h e 10min GAO X Bahia Show OURO (A) 21/11 19h e 30min Passinhos X Juventus PRATA (B) \\ 20h e 10min Magnus X Nova Era FEMININO \\ 20h e 50min Falência X Perdidos OURO (A) \\ 21h e 30min West Ham X Real Madruga OURO (B)

Fotos: Divulgação