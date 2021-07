A Rodoviária de Cidreira foi interditada nessa semana devido a problemas estruturais. Na manhã de quarta-feira (14), o prefeito da cidade, Alex Contini, juntamente com os secretários João Pedro Roso (Administração), Tomé Claudio (Indústria e Comércio) e Flavio Zanoni (Obras), esteve reunido com o gerente da Expresso Palmares Roberto Machado, responsável pela rodoviária do município.

Segundo Roberto, o prédio vem apresentando inúmeros problemas estruturais e o rompimento das hastes de estabilização coloca em risco toda a estrutura. Ele ainda relatou que a empresa está enfrentando uma enorme dificuldade financeira em manter a estrutura e a equipe de trabalho.

Um aviso foi colocado junto a Rodoviária de Cidreira, localizada na Rua Manoel Braz de Lima, 977, no Centro da cidade. A venda de passagens está sendo feita no Posto de Vendas de Balneário Pinhal que atende pelo telefone (51) 99964-3114. Já o embarque e desembarque ocorrem apenas nas paradas.

Nos próximos dias serão informados de como deve ficar o terminal de emissão de passagens da Expresso Palmares, além dos horários de atendimento. A empresa já se pronunciou e afirmou que vai oficializar a entrega do prédio da rodoviária à prefeitura de Cidreira, a qual é a responsável pela área.

Para informações sobre passagens e horários da empresa Expresso Palmares ligue para o telefone (51) 99964-3114 ou acesse o site: www.expressopalmares.com.br. Em relação as passagens da empresa São José, as informações podem ser obtidas pelo telefone: (51) 3684-3292 ou no site: www.saojosebus.com.br.

Foto: PMC