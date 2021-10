Após muitas incertezas e indefinições, finalmente foi decido o local onde vai ficar a Estação Rodoviária de Torres. Em reunião realizada na manhã da última sexta-feira (1), foi decidido manter o ponto de ônibus rodoviário ao longo da via que passa por dentro do prédio onde estava instalada a rodoviária, na Avenida José Bonifácio, no Centro da cidade.

Segundo a prefeitura de Torres, isso ocorre para que a população e os turistas tenham um local “propício e central para realizar a operação”. Por conta disso, a venda de bilhetes para o transporte de ônibus está ocorrendo no mesmo endereço, porém, de forma provisória, no Restaurante Bauer. Já o embarque e desembarque de passageiros ocorre na rua que contorna a antiga rodoviária. Vale ressaltar que essa medida vai valer para os próximos 60 dias (dois meses).

A administração de Torres comunicou que está se esforçando para que a situação da localização definitiva da rodoviária da cidade seja esclarecida. O prefeito Carlos Souza, juntamente com os secretários municipais e a Câmara de Vereadores buscam com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Estado (DAER-RS) os esclarecimentos necessários. Nessa semana está prevista uma reunião entre o Executivo de Torres, juntamente com o Governo gaúcho e o Daer para discutirem a situação da rodoviária.

Foto: Divulgação

