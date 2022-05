Rodoviária de Tramandaí encerra suas atividades

Na noite de sábado (14), a Estação Rodoviária de Tramandaí deixou de realizar suas atividades. O concessionário do local entregou um ofício ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer), responsável pela concessão da rodoviária na cidade, comunicando o ato.

Vale ressaltar que, a concessão da Rodoviária de Tramandaí vem sendo discutida pela Justiça desde 2020. A até então concessionária que se mantinha no comando da rodoviária por meio de liminares, questionou o resultado da licitação vencido pela empresa Stradale Terminais Rodoviários, a qual não assumiu o serviço. No entanto, em janeiro deste ano, a liminar acabou sendo derrubada.

ATENDIMENTO IMPROVISADO

Com o encerramento das atividades na Rodoviária de Tramandaí, uma solução provisória foi aplicada. A partir de domingo (15) de manhã, as passagens de ônibus da empresa Unesul começaram a ser vendidas na estrutura do ponto de táxi localizada atrás da rodoviária, na Rua Militão de Almeida.

Já o embarque e desembarque de passageiros está sendo feito na Rua Xavantes, na esquina com a Avenida Fernandes Bastos, ao lado do terminal. Ambos os locais são em via pública e não contam com área coberta para os usuários se protegerem do sol e da chuva e, muito menos banheiro público, entre outros serviços.

NOVA RODOVIÁRIA

Conforme o Daer, a Stradale deverá assumir os serviços da Rodoviária em breve. Ainda segundo o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, a nova estação deverá funcionar na antiga garagem da Unesul, na Rua Saldanha Gama, tendo o serviço inicializado no local, assim que for emitido o Alvará de funcionamento.

Na tarde desta quinta-feira,12, o secretário de Segurança, Transportes, Trânsito e Direitos Humanos de Tramandaí, Claudiomir da Silva Pedro esteve reunido com integrantes da autarquia para obter informações a cerca do futuro em relação ao transporte intermunicipal de passageiros na cidade. Claudiomir informou que a Unesul manterá o serviço de venda de passagem em local próximo a rodoviária e os ônibus, temporariamente, estarão embarcando e desembarcando passageiros na Av. Fernandes Bastos em frente ao prédio da rodoviária. Claudiomir salientou ainda que o Daer já está trabalhando na ascensão da empresa vencedora da licitação realizada em 2020, Stradale Terminais Rodoviários, e que deverá se instalar na antiga garagem da Unesul, na Rua Saldanha da Gama. A empresa já havia realizado obras naquele local, mas questões administrativas e judiciais impediram que a empresa assumisse os serviços.

Nos próximos dias, o Daer e a prefeitura devem finalizar alguns processos burocráticos para que a empresa se instale definitivamente no novo local. A data será anunciada em breve. Enquanto isto o embarque e desembarque acontecerá, a partir das 19h do dia 14 na Av. Fernandes Bastos. A Unesul afirmou que não deixará de prestar o serviço de compra e venda de passagens aos usuários em nenhum momento.

