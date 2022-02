Ao todo, foram instaladas 319 câmeras nas quatro rodovias de concessão da CCR Viasul. – Foto: CCR

A partir de terça-feira (15), todas as 319 câmeras de monitoramento previstas pela CCR Viasul para serem instaladas nas quatro rodovias as quais a Concessionário tem concessão no Estado começaram a funcionar. A instalação é uma das exigências da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) prevista no contrato de concessão. O prazo para a instalação era no término do seu terceiro ano de concessão, justamente ocorrido na última terça.

Nas rodovias do Litoral Norte gaúcho foram instaladas 94 câmeras, sendo 52 na BR-101 (entre Osório e Torres) e 42 na BR-290 (entre Porto Alegre e Osório). O restante foi instalado nas BRs 386 (213) e 448 (12). Somadas as câmeras do túnel da BR-101, as das Praças de Pedágio e em todas as passarelas de pedestres, o número de equipamentos instalados nas quatro rodovias é de aproximadamente mil.

As câmeras instaladas são equipadas com o sistema de Detecção Automática de Incidentes (DAI). “Elas têm embargado um software que consegue identificar todas as anomalias frente a condição normal da rodovia. Um veículo parado, um acidente, um objeto solto na rodovia, como um pneu, gera um alarme para o Centro de Controle”, explicou Diogo Stieber, gerente de atendimento da CCR Viasul.

Conforme Diogo, todas as imagens vão estar disponíveis para acesso dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Já quanto aos usuários das rodovias, a CCR ainda estuda se vai ou não disponibilizar as imagens.

